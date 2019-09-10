【逃犯條例】男女太子站毀花壇撕標語　襲擊在場記者 (12:45)

8．31警方衝入港鐵太子站追捕及毆打市民後，傳出有3人失蹤，有市民於太子站、接近旺角警署的B1出口獻花，將花枝插於欄杆上設「花壇」。凌晨4時許，近20名戴口罩及手套的男女到太子站拆毀花壇，將鮮花放入垃圾袋棄置地上，其後離開。
現場數名記者尾隨該批男女至旺角道行人天橋，發現該批男女正撕去牆上海報及標語。一名《蘋果日報》記者在場拍攝期間與該批男女發生爭執，一名男子以手襲擊該名《蘋果日報》記者，另有一名女子手持鐵鏟揮舞。
記者報警，該批男女陸續沿行人天橋散去。警方接報到場調查，受傷《蘋果日報》記者表示不追究、毋須送院，警方將案件列作普通襲擊，交由旺角警區人員跟進。
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