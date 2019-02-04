【逃犯條例】鐵路工會聯合會主席：關站有必要但太遲　尹兆堅：「火上加油」成政權幫兇 (10:52)

林偉強表示，對示威者破壞港鐵車站感氣餒和無奈，目前港鐵欠缺部分設備部件，若部件不夠用引致港鐵或須關閉次要的車站，或轉移部件到其他站就會影響乘客。他指出，每次遊行都會出現暴力事件，港鐵車站被破壞得「體無完膚」，港鐵的責任是協助乘客安全出行，前線員工的安全亦重要，因此「關站、封站我們認為有必要，而且我們覺得是遲了」，若沒有暴力就無須關站。他呼籲示威者應循正當途徑發泄，不應破壞港鐵設備，令市民無法乘搭港鐵，致仇恨更深。

尹兆堅指出，破壞港鐵車站是不理想及「一定不是出路」，同情港鐵前線員工成為磨心，但認為港鐵於反修例運動中後期有遊行示威前都會關站、警方亦肆無忌憚衝入港鐵站內打示威者等，都引起眾怒及「火上加油」。他批評港鐵並非做協助乘客出行的本職，而是與警方同流合污，胡亂封站，成為政權幫兇，認為港鐵管理層應好好反省，他亦相信港鐵數十年打造的形象難以挽回。

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