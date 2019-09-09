【逃犯條例】黃碧雲：譴責羅范椒芬散播流言　籲收回言論並道歉 (19:45)

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黃碧雲指出，近日有人蓄意在網上及流動電話，散播流言，聲稱有未成年女示威者，為義士提供免費性服務，及吸食大麻上癮等。她表示，這些失實圖片及錄音是由成人網站舊片段及改圖而成，最近已有當事人公開澄清自己照片被人惡意改圖。她續說，臨近11月底區議會選舉，建制派可能會透過網絡及不同方式，抹黑反送中運動及示威者，呼籲市民勿傳閱未經核實資訊。

另外，黃碧雲表示，近日有傳媒拍到有男警對女性搜身，嚴重違反《警察通例》第44章「警務人員不得為不同性別人士快速搜身或進行伏牆式搜查」，當中通例規定如沒有女警員在場，男警員須將該女性帶往警署，由女警搜查。她認為，男警員對女性搜身是必須避免的性暴力，要求政府成立獨立調查委員會，調查警察濫權行為。

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