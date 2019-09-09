【逃犯條例】居警察宿舍理大女生涉襲警　20歲男涉藏懷疑汽油彈 (19:00)

涉襲警罪的女被告唐洛芙（22歲）報稱學生，居住於警察已婚宿舍。控罪指出，她於9月7日在港鐵東涌站襲擊警員陳浩楊（譯音）。裁判官批准將案件押後至10月30日再訊，讓辯方索取法律意見及文件。被告准以5000元保釋，其間不得離港、須守宵禁令及住在報稱地址。

據悉，被告為理大學生，有家屬任職警務人員。事發當日下午5時半，佩戴口罩的被告向警方拋擲台式飲品，擊中有關警員背部，警員感到制服濕掉，右邊背部被擊中，白色紙杯跌在其身旁，過程由「新華香港」片段拍攝到。有警員目睹經過，認出被告，遂將她拘捕。

另外一案被告梁澤謙（20歲），被控一項在公眾地方管有攻擊性武器。控罪指出，他於同日在旺角洗衣街行人天橋、近MOKO新城市廣場的公眾地方攜有一個自製汽油彈。裁判官批准將案件押後至11月18日，待控方化驗該汽油彈、檢驗被告手機及重看閉路電視片段。被告獲准以一萬元保釋，其間不得離港、須住於報稱地址及到警署報到，另須守晚上10時至翌日早上7時的宵禁令。

據悉，當晚8時，有近200人於旺角警署外聚集，警方多次警告人群散去但不果，遂作出驅散行動。至9時，警方認為身穿黑衣、戴口罩及以黑衣遮擋面部的被告形跡可疑，遂將其拘捕，並搜出裝有透明液體、懷疑汽油彈的玻璃瓶。據了解，該汽油彈由他人轉交給被告，被告有意用作封路。

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