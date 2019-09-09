中年漢自焚未遂於旺角站縱火認罪　官准索精神科報告押後判刑   (17:42)

案件押後至9月23日判刑。被告劉仲坤（59歲）承認一項有意圖縱火罪。辯方求情稱，案中火勢不算嚴重，可以自行熄滅及沒有蔓延，加上被告案發時精神錯亂，精神科報告指出他患躁鬱症，更有自殺傾向，故希望法庭索取進一步精神科報告，探討被告病情能否痊癒，以及是否適合接受醫院令。

法官認為，現有精神科報告已有足夠資訊，加上案情非常嚴重，不會考慮醫院令，但考慮到辯方堅持索取報告，最後批准進一步索取被告精神科及心理學家報告。

案情透露，今年1月12日早上約10時，旺角港鐵站近E出口「MOK 11」店舖外發生火警，當時站內人多繁忙，有途人目測火勢燒至天花板，1分鐘內自行熄滅，地上留有5呎乘4呎火燒痕迹。消防接報到場，消防犬嗅出現場有助燃劑，其後翻查閉路電視發現，案發時被告站在火種附近，反應平靜，有別於路人的驚恐反應。閉路電視更拍攝到案發前，被告曾在旺角一帶購買天拿水，又在之前任職餐廳外徘徊。

被告最終被捕，警誡下招認犯案，稱當日先倒天拿水在地，再點燃紙張助燃起火。被告解釋，因不甘被前僱主解僱，打算自焚自殺，惟縱火後感害怕打消念頭，遂離開現場，棄置天拿水樽後歸家。被告留意到，起火後有途人最近只距離火種約5呎。被告前僱主接受調查時承認，去年12月將被告解僱，此後被告不時前往餐廳與店內職員口角，案發當日早上雙方亦曾有口角。

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