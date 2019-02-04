【逃犯條例】4被告涉損壞輕鐵設施提堂　未成年中三生被拒保釋　濕地公園站維修費逾27萬元 (17:02)

反修例示威風波未息，上周六（7日）有示威者破壞輕鐵站設施，要求港鐵交出8月31日太子站衝突的閉路電視片段，4名青年被捕今（9日）在屯門裁判法院提堂。首宗案件牽涉兩名未成年被告，兩被告均不准保釋，還押候審；第二宗案件牽涉另一對成年兄弟，兩被告獲准保釋，但其間不得離港，須遵守宵禁令。
首宗案件的被告郭逸朗（17歲）和一名15歲少年分別為大專生及中三年級學生，被控共3項刑事損壞罪。控罪指出，他們本月7日分別在屯門輕鐵蝴蝶站、屯門泳池站及兆麟站，無合法辯解而損壞港鐵財產，包括5部售票機、7部月台拍卡機與12部閉路電視鏡頭，維修費用待定。
署理主任裁判官張潔宜表示，兩人短時間內連環犯案，故拒絕其保釋申請，將案件押後至下月23日再訊，兩名被告須還押懲教署看管。
第二宗案件的被告梁浩朗（21歲）和梁梓朗（21歲），二人出生日期一樣，分別報稱是攝影師及設計學院學生，各被控一項串謀損壞財產罪。控罪指出，在本月7日，他們聯同4個人在天水圍濕地公園站，無合法辯解而損壞港鐵財產，即11部八達通機、2部售票機及2塊輕鐵顯示屏，又在2個閉路電視上噴紅漆，維修費合共27.7萬元。
裁判官應控方要求，將案件押後至下月21日再訊，待警方作進一步調查。兩名被告獲准保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件和遵守宵禁令。
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