侍應被指欠20萬元毒品費遭綁架　兩男子涉綁架受審 (16:25)

兩名被告依次為報稱銷售經理的譚浩天（24歲）和報稱建築工人的李奇（18歲）。二人被控一項綁架罪，首被告另被控一項作交替控罪的勒索罪。

控方開案陳辭指出，事主馬庭軒與其父馬春來曾於去年1月與首被告見面，當時首被告要求馬春來代兒子歸還20萬元的「可樂錢」（即可卡因的費用），惟遭他拒絕。首被告與當時的女友「雪花」一至兩星期後再要求馬春來支付20萬元，惟仍遭他拒絕。

同年6月23日凌晨近1時，當時身處旺角的馬春來接到兒子來電稱「阿爸我俾人夾咗，你嚟救我」，電話其後改由首被告接聽，並相約馬春來在福全街的便利店見面。首被告、「雪花」與馬春來其後在上址談判，當時「雪花」曾向馬春來展示一條影片，顯示事主的頭髮被扯，臉部亦有紅腫，首被告亦向馬春來稱「我今日心情唔好，只要錢」，馬春來待二人離開後，決定報警求助。

馬春來其後收到「雪花」經通訊軟件WhatsApp發出的圖片，顯示事主在一房間內，同時手持飯盒，警員亦憑照片認出該地點屬「陽光酒店」的房間，遂派員到場調查。警方於同日凌晨近5時，分別於酒店的5號房發現首被告和另一女子，及於8號房發現次被告和事主，遂將首、次被告拘捕。

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