男子參加越野賽失蹤　消防通宵搜索無果 (18:52)

【18:45】賽事主辦單位勁亞有限公司負責人羅先生表示，賽事昨日8時半舉行，至3時半完結，仍有一名跑手未衝線，當時該跑手的女友拿着男友手機在終點線等待。至下午約5時仍未見他出現，遂報警求助。主辦單位派出一名同事陪同事主親友與警方及消防通宵搜索，至今未有消息。羅先生又稱，每名跑手的號碼布內均有晶片，晶片紀錄顯事事主最後經過九肚山的檢查站後，再沒其他紀錄。
現場消息指出，事主比賽期間將隨身物品，包括手機等交予家人，所以親友完全沒辦法聯絡事主。消防及民安隊自今早9時起開始搜索，現時有最少來自4間消防局的人員登山搜索，已大致搜索比賽路線及附近小徑但未有發現。據了解，由於事主最後露面的位置附近叢林茂密，目前將集中在事主最後露面一帶斜坡「爆林」游繩而下搜索，預料陸上搜索行動入夜後仍會繼續。
【15:03】昨午（8日）4時51分，警方接報32歲男子郭遠雄，於城門水塘參加越野比賽期間失去蹤影。消防、政府飛行服務隊及民安隊到場搜索，至今（9日）仍未尋回該男子。
有認識事主的人於facebook發帖稱，郭遠雄昨參加「Kill標王越野山賽2019」，經過九肚山山頂後，懷疑失蹤。
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