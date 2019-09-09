21歲男疑海洋公園鬼屋木板擊中斃命　女友：職員起初稱屋內無人 (15:20)

死者張朝傑（終年21歲）生前為香港專業教育學院（IVE）建築學高級文憑課程二年級學生，與女友許樂思及朋友於2017年9月16日，一同在海洋公園參與哈囉喂全日祭包場活動。

許樂思供稱，事主和黃姓友人一同進入鬼屋，黃約5分鐘後離開鬼屋，與眾人會合，惟久久未見張朝傑，遂向鬼屋職員查詢。職員起初稱鬼屋內無人，她於是在附近尋人，不久有人致電她折返鬼屋門口，到達時已見救護員進入鬼屋。

許樂思憶述，職員再問她有關張朝傑的衣著特徵，得知張在鬼屋內暈倒，終由救護員抬出，當時叫喊張的名字亦無反應；張進入鬼屋至被救出大約45分鐘至1小時。其後，她隨救護車往律敦治醫院，醫生稱事態緊急，張搶救不久已返魂乏術。

事主父親張錦芳供稱，家人當日下午2時接到許樂思電話，趕及醫院時，兒子已被送入殮房。海洋公園職員在醫院跟他說，鬼屋出意外，但張錦芳不清楚是什麼意外。

聆訊下午繼續。

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