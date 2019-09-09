大專生海洋公園玩鬼屋後斃命　相片顯示「棺材滑梯」銀板有血迹 (20:00)

Talacko說，下層有一名工作人員駐守，為遊客指示路線，觀察滑梯狀況，以及操作機關。該名工作人員不一定現身，玩家遇上困難才會露面。每段滑梯口設監控鏡頭，有職員會觀察各個鏡頭。

死因裁判官周慧珠問，滑梯下方是否裝有感應器，以防該滑梯下方有異物；Talacko表示沒有。死因研訊主任向他展示相片，其中3號滑梯銀色板有血迹，而下層斜板後是機房位置，並非遊人能內進。

據了解，張朝傑從2號「棺材滑梯」滑下後，有監控鏡頭後來拍攝到疑似張朝傑的男子，在3號「棺材滑梯」出現，並嘗試爬上斜板後的機房位置，之後不知所蹤。差不多時間，上層銀色板亦向下移動，有其他人從上滑下。綜合庭上證供，涉案滑梯裝置2017年9月初完成，案發前兩天才全面通過機電署測試。

聆訊明續。

【15:20】女友：職員起初稱屋內無人

海洋公園哈囉喂全日祭前年發生奪命事故，21歲大專生玩鬼屋時，誤闖後勤設施，疑被正向下移動的「棺材」滑梯底板擊中昏迷，送院後證實不治，死因庭今（9日）展開聆訊。

死者張朝傑（終年21歲）生前為香港專業教育學院（IVE）建築學高級文憑課程二年級學生，與女友許樂思及朋友於2017年9月16日，一同在海洋公園參與哈囉喂全日祭包場活動。

許樂思供稱，事主和黃姓友人一同進入鬼屋，黃約5分鐘後離開鬼屋，與眾人會合，惟久久未見張朝傑，遂向鬼屋職員查詢。職員起初稱鬼屋內無人，她於是在附近尋人，不久有人致電她折返鬼屋門口，到達時已見救護員進入鬼屋。

許樂思憶述，職員再問她有關張朝傑的衣著特徵，得知張在鬼屋內暈倒，終由救護員抬出，當時叫喊張的名字亦無反應；張進入鬼屋至被救出大約45分鐘至1小時。其後，她隨救護車往律敦治醫院，醫生稱事態緊急，張搶救不久已返魂乏術。

事主父親張錦芳供稱，家人當日下午2時接到許樂思電話，趕及醫院時，兒子已被送入殮房。海洋公園職員在醫院跟他說，鬼屋出意外，但張錦芳不清楚是什麼意外。

聆訊下午繼續。

其他報道：恐嚇自稱黑社會強姦求愛不遂對象致懷孕 散工判囚8年

其他報道：涉拆除針對區議員鄺葆賢橫額 22歲青年被控盗竊准保釋

其他報道：港鐵各線服務正常 昨關閉4站今重開