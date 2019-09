【逃犯條例】羅范椒芬：確認有女子被誤導　向「勇士」提供免費性愛 (14:30)

本報記者嘗試聯絡羅范椒芬回應,暫未獲回應。羅范椒芬在港台英文節目中,稱自己已經確認(I think we have confirmed that this is a true case),有年輕女子被誤導為「勇士」提供免費性愛,她未有進一步提出實質證據。出席同一節目的吳文遠反駁,指出示威者根本無需冒着中催淚彈及子彈的風險去換取性愛。吳文遠其後於facebook發文,引述羅范椒芬表示「因當事人家人的問題所以不能提供證據」。

羅范椒芬在節目中續指出有人在太子站跪地並哭泣是「荒謬的」(nonsensical),形容該些人是在「演戲」,目的為煽動怒氣,鼓勵更多人出來繼續抗爭。

被問及認為示威的根本原因為何,羅范椒芬回答表示反修例示威是「佔領中環」的延續,指出有年輕人感到政治系統不公平,惟她表示任何涉及中央、或需要中央回應的事情,目前都應先擱置一旁,最重要的是「冷靜及對話」。

曾任教統局長的羅范椒芬續表示,教育局並無「嚴厲監督」教師教學,導致學生有「反中國情緒」。她認為現在是時候檢討教材,並應定期監督教師教學。對於外媒採訪,羅范椒芬表示對「記者包括外媒可以在示威現場隨便走動」感到震驚,又稱「香港已經和平太久」,當局並沒就處理採訪暴動及示威發出指引。

港台相關節目重溫:

www.rthk.hk/radio/radio3/programme/backchat

