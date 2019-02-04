【逃犯條例】確認有女子被誤導向「勇士」提供免費性愛　羅范椒芬回應建議女生遠離酒精大麻 (18:50)

【14：30】行政會議成員羅范椒芬今（9日）出席港台節目時，表示有年輕女孩被誤導為「勇士（warriors）」提供免費性愛（free sex），社民連主席吳文遠反駁其說法荒謬。

本報記者嘗試聯絡羅范椒芬回應，暫未獲回應。羅范椒芬在港台英文節目中，稱自己已經確認（I think we have confirmed that this is a true case），有年輕女子被誤導為「勇士」提供免費性愛，她未有進一步提出實質證據。出席同一節目的吳文遠反駁，指出示威者根本無需冒着中催淚彈及子彈的風險去換取性愛。吳文遠其後於facebook發文，引述羅范椒芬表示「因當事人家人的問題所以不能提供證據」。

羅范椒芬在節目中續指出有人在太子站跪地並哭泣是「荒謬的」（nonsensical），形容該些人是在「演戲」，目的為煽動怒氣，鼓勵更多人出來繼續抗爭。

被問及認為示威的根本原因為何，羅范椒芬回答表示反修例示威是「佔領中環」的延續，指出有年輕人感到政治系統不公平，惟她表示任何涉及中央、或需要中央回應的事情，目前都應先擱置一旁，最重要的是「冷靜及對話」。

曾任教統局長的羅范椒芬續表示，教育局並無「嚴厲監督」教師教學，導致學生有「反中國情緒」。她認為現在是時候檢討教材，並應定期監督教師教學。對於外媒採訪，羅范椒芬表示對「記者包括外媒可以在示威現場隨便走動」感到震驚，又稱「香港已經和平太久」，當局並沒就處理採訪暴動及示威發出指引。

港台相關節目重溫：

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