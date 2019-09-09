【逃犯條例】3青年涉串謀損壞輕鐵設施　次被告提堂禁保釋 (14:30)

3名青年上周四（5日）遭警員截查私家車時搜出鎚仔、螺絲批等工具，以及附有3名警員資料及照片的紙張，警方調查「車cam」揭發眾人曾在車內討論如何破壞輕鐵站出入閘感應器、閉路電視等。3人被控一項串謀損壞財產罪，次被告張溱煒（24歲）因發燒缺席上周六（7日）的提堂，今（9日）在粉嶺裁判法院應訊。裁判官陳炳宙將案件押後至11月27日，即與其餘同案兩名被告同日提訊，期間次被告需繼續還押。
裁判官指出，次被告張溱煒和同案兩名被告商議破壞輕鐵設施，危及公眾乘車安全，罪行嚴重。陳官表示，港鐵早前從高等法院取得禁制令，禁止任何人破壞和干擾車站運作，在廣泛報道下，被告仍針對輕鐵，可見其威脅鐵路安全的決心十分大；若非警員發現，被告可能已經毁壞鐵路設施，故拒絕辯方的保釋申請。
裁判官亦向控方問到，港鐵的禁制令是否適用於輕鐵，控方稱需索取更多指示及蒐集相關資料，故申請押後案件至11月27日再訊，獲裁判官批准。
控罪指出，眼鏡銷售員李鈞浩（24歲）、無業的張溱煒（24歲）和任職市場策劃的李懷恩（23歲），於2019年9月5日在屯門青山魚類批發市場外，與其他人串謀損壞港鐵財產，即輕鐵站的出入閘感應器、售票機和閉路電視鏡頭。