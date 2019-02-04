蘇錦樑胞弟涉騙2000萬元貸款洗黑錢　法官加保釋條件准押後明年1月審 (14:45)

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法官強調，今次本來無需要押後案件，但因為首被告蘇錦威（41歲）一方未能合理準備好文件，以致案件延遲開審，所以下令增加蘇錦威一項保釋條件，他必須給予其代表律師團隊充足的指示，若蘇錦威沒有依令執行，律師團體須去信通知法庭，屆時法庭對他的保釋條件有可能作出限制。

而代表次被告蘇潤餘（49歲）一方在庭上表明，保留向蘇錦威追討是次押後開審的訟費。

首被告蘇錦威（41歲）與次被告蘇潤餘（49歲）曾同在梁家樂律師行工作，如今該行已結業。次被告同時是離岸公司Chilly Associates Limited（CAL）董事。 蘇錦威現被控兩項欺詐及一項使用虛假文書的副本罪；蘇錦威另與蘇潤餘同被控一項洗黑錢罪，兩人暫准繼續保釋外出。

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