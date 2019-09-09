19年前狎12歲繼女　退休酒店高層認非禮判囚16個月 (13:55)

區院法官判刑時指出，根據被告的辯解，他當日因為飲醉，回家時已是午夜，入房時起初以為是妻子，但觸摸身體後才知悉是受害人，加上對年輕女子身體感好奇而犯下本案，被告事後三度向受害人道歉，但法官強調醉酒不是求情理由，而且他的辯解亦和他的供詞有衝突。

法官強調，受害人案發時只有12歲，更是被告的繼女，應獲被告的愛護，被告所為是嚴重違反誠信，發生地點在受害人的睡房，非禮行為嚴重，對受害人構成身體傷害及長遠心理影響，但考慮犯案只是單一事件及被告即時認罪等，量刑起點由監禁24個月，減刑至入獄16個月。

案情指出，被告於2000年1月1日凌晨時分進入事主房間，將她的上衣扯高至鎖骨、下衣扯低至腳踝，雙手先觸摸事主胸部，再用手及口非禮其私處。事主反抗及跑去母親房間哭訴，並在浴室發現私處有血迹。

2012至2013年間，被告三度寫信或電郵予事主致歉及懺悔，並解釋當晚飲醉酒，無法記起當時腦海想法，明白自己對事主做出差劣及可怕的行為，嚴重影響她的生活；當初他恐怕事件影響家庭生活及自己前途，才會向事主母親否認此事。

事主深受非禮影響，2002年起患有飲食失調、抑鬱和焦慮，至2016年康復。事主擔心繼父加害其他女性，2017年11月在丈夫陪同下，短暫返港報警揭發事件。

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