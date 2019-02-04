【逃犯條例・短片】大埔迦密柏雨中六生遭警扑頭　校方稱全力支援　謝振中：收到一投訴 (18:02)

【16:30】迦密柏雨中學發新聞稿，確認前晚有數名同學於大埔墟站內被警察打傷及拘捕，現時情況穩定，已獲保釋。校方表示，當晚校長通宵留守大埔警署，最終校長和家長可分別探望學生，惟傾談時間不多，未能深入了解情況，強調學校體恤和諒解受傷和被捕學生，會全力支援。

校方表示，全體師生、家長及校友心情極為沉重，形容現時社會氣氛敵對，遊行集會危機四伏，勸喻學生遠離危險，不忍再見到有學生因而受傷或被捕，盼望已保釋的學生能盡快回校上課。

【14:07】前晚（7日）有大埔居民在港鐵大埔墟站聚集，其間數名示威者破壞車站閘機，大批防暴警察衝入車站追捕示威者，當中一名17歲、大埔迦密柏雨中學中六生被警員以警棍扑頭致頭破血流。有該校校友稱，受傷學生為應屆文憑試考生，事後頭部須縫兩針，其右手尾指及肩膊骨折 ，一度神志不清。

近500名大埔迦密柏雨中學學生及校友，今早（9日）7時於校外築起人鏈，有學生以繃帶包頭，聲援前晚在大埔墟站被警方扑頭的學生及校友。學生沿著校門手牽手，有學生於校園內以手鈴奏起《願榮光歸香港》，校外學生隨音樂合唱。至上午8時，學生陸續回校上課，近300名校友則到大埔警署遞交請願信，大埔助理警民關係主任黎先生接信。

校友陳先生表示，前晚共有4名在校生及一名校友，於大埔墟站被警方以涉嫌非法集結拘捕，眾人被捕後須入院觀察，現已獲准保釋。他斥責警方無理攻擊學生及校友，其中一名應屆文憑試考生遭警員以警棍扑頭，頭部嚴重受傷，事後須縫兩針，其右手尾指斷骨、左肩亦有骨折。有曾探望該學生的校友透露，傷者一度神志不清。

有片段拍攝到，警方在站內追捕市民期間，一名男生以身擋在兩名女生前，遭警員用警棍打。陳先生說，該男生同為大埔迦密柏雨中學學生，校友譴責警方以暴力對付手無寸鐵的學生並作無理驅散，「無反抗都要毒打，我哋無一個校友不憤怒」。

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