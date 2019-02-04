【逃犯條例・短片】大埔迦密柏雨中六生遭警扑頭　學生繃帶包頭築人鏈　校友譴責警暴力 (14:07)

前晚（7日）有大埔居民在港鐵大埔墟站聚集，其間數名示威者破壞車站閘機，大批防暴警察衝入車站追捕示威者，當中一名17歲、大埔迦密柏雨中學中六生被警員以警棍扑頭致頭破血流。有該校校友稱，受傷學生為應屆文憑試考生，事後頭部須縫兩針，其右手尾指及肩膊骨折 ，一度神志不清。

近500名大埔迦密柏雨中學學生及校友，今早7時於校外築起人鏈，有學生以繃帶包頭，聲援前晚在大埔墟站被警方扑頭的學生及校友。學生沿著校門手牽手，有學生於校園內以手鈴奏起《願榮光歸香港》，校外學生隨音樂合唱。至上午8時，學生陸續回校上課，近300名校友則到大埔警署遞交請願信，大埔助理警民關係主任黎先生在場接信。