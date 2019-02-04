【逃犯條例・短片】大埔迦密柏雨中六生遭警扑頭　學生崩帶包頭築人鏈　校友譴責警暴力 (14:07)

前晚（7日）有大埔居民在港鐵大埔墟站聚集，其間數名示威者破壞車站閘機，大批防暴警察衝入車站追捕示威者，當中一名17歲、大埔迦密柏雨中學中六生被警員以警棍扑頭致頭破血流。有該校校友稱，受傷學生為應屆文憑試考生，事後頭部須縫兩針，其右手尾指及肩膊骨折 ，一度神志不清。
相關報道︰無反抗 大埔名校生遭警圍扑爆頭 民權觀察批揮棍打頭成常態 質疑違規
近500名大埔迦密柏雨中學學生及校友，今早7時於校外築起人鏈，有學生以崩帶包頭，聲援前晚在大埔墟站被警方扑頭的學生及校友。學生沿著校門手牽手，有學生於校園內以手鈴奏起《願榮光歸香港》，校外學生隨音樂合唱。至上午8時，學生陸續回校上課，近300名校友則到大埔警署遞交請願信，大埔助理警民關係主任黎先生在場接信。
校友陳先生表示，前晚共有4名在校生及一名校友，於大埔墟站被警方以涉嫌非法集結拘捕，眾人被捕後須入院觀察，現已獲准保釋。陳先生表示，當晚被捕學生及校友均沒有參與人鏈活動，「只是湊巧經過大埔墟站」。他斥責警方無理攻擊學生及校友，其中一名應屆文憑試考生遭警員以警棍扑頭，頭部嚴重受傷，事後須縫兩針，其右手尾指斷骨、左肩亦有骨折。有曾探望該名學生的校友透露，他一度神志不清。陳先生續說，校長知悉有學生受傷入院後即時到醫院探望及到警署與所有被捕學生會面。
有片段拍攝到，警方在站內追捕市民期間，一名男生以身擋在兩名女生前，遭警員用警棍打。陳先生說，該男生同為大埔迦密柏雨中學學生，校友譴責警方以暴力對付手無串鐵的學生並作無理驅散，「無反抗都要毒打，我哋無一個校友不憤怒」。
逃犯條例 相關報道：
何文田至油麻地多校聯合築人鏈 學生：讓途經市民知道學生不只懂讀書