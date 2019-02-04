【逃犯條例】外媒：港示威者要求特朗普伸援手　新華網：示威者威脅社會安寧 (13:32)

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CNN報道，昨日有數以萬計示威者手持美國國旗，遊行至美國駐港總領事館，要求美國總統特朗普介入事件，並促請美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》。報道續稱，有示威者其後升級行動，包括於港鐵中環站外堆起雜物縱火。

BBC亦以〈香港示威者請求特朗普協助〉為題報道昨日示威，文中提到有示威手持「特朗普總統，請拯救香港」及「令香港再次變得強大」等橫額遊行。報道亦指出有示威者高唱美國國歌，高舉美國國旗，呼喊「五大訴求，缺一不可」等口號。

BBC報道續指出，中國指摘美國及英國煽動香港示威，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）上周六（7日）呼籲中國要「克制」，並跟示威者「坐下溝通解決紛爭」。

內地官媒《新華網》今發表評論文章，批評示威者將矛頭指向香港交通，包括縱火及破壞地鐵設施，是「當下社會安寧和市民安全的最大威脅」。評論又呼籲「沉默的大多數」要「站出來」，並明確對「暴力大聲說不」。

內地《環球時報》今也發表題為〈何為香港高度自治，美國豈有定義權〉的社評，批評美國若通過干涉香港內政的法案，是要把香港變成更有利於華盛頓向北京施壓的一張牌。社評指出，中國有能力排除美國的各種干擾前進，香港的特殊關稅地位不是美國對這座自由港的恩惠，它的本質是互利性質，香港的未來將取決於中國有多強大，而不取決於美國對香港持什麼態度。

（BBC/CNN/新華網/環球時報）

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