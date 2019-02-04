【逃犯條例】林鄭月娥視察中環站　陳帆斥示威者目無法紀　劉天成稱太子站閉路片保留3年 (14:08)

歐陽伯權表示，港鐵是香港之光榮，每日接載逾500萬市民出入，呼籲大家珍惜，不要破壞港鐵設施。對於有市民要求港鐵公開8・31太子站的閉路電視片段，劉天成重申，涉事閉路電視片段會保留3年，以作日後調查之用，「大家最近嘅關心，係唔需要擔心，我哋呢個紀錄一定會保留3年」。

陳帆續指出，港鐵是香港交通重要持分者之一，他呼籲參與破壞港鐵設施的示威者尊重香港人出行的自由和權利。陳帆受訪期間一度有示威者在場高喊「五大訴求，缺一不可」。

【13：07】反修例風暴未因政府宣布「撤回」平息，昨日（8日）中環遮打花園集會及遊行後，警方與示威者再在港島多區「游擊戰」，其間有示威者在中環站外焚燒雜物及破壞站內設施。特首林鄭月娥今早（9日）11時許，在運輸及房屋局長陳帆及港鐵高層陪同下，到港鐵中環站一帶視察。

林鄭月娥與港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培及車務總監劉天成等人巡視了中環站各個出口，並到站內視察售票機及入閘機，其間劉天成向她講解港鐵人員維修情況。

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