【逃犯條例】赤膊男九龍文理書院揮舞鎅刀　教師手受傷　校方︰聯絡警方跟進 (16:00)

據現場拍攝、長28秒的片段，一名赤裸上身、身穿藍色短褲的男子，右手手持𠝹刀揮動，並以粗言指罵在場師生，校方即時調停，將男子與在場其他人分隔開；有人勸喻學生及校友「不要理佢」、「企返去人鏈」。

校方下午向家長發通告，校長歐陽惠賢在通告指今早部分學生及校友於本校門外進行「人鏈」活動時，有一名中年男士在人群中揮動雙手，一名教師上前協助同學時手部受傷，即時送院治理，情況穩定，事件中並無任何學生受傷；學校已聯絡警方跟進事件，同時學校「危機處理小組」已經立即啟動應變機制，作出適當的安排。

有在場目擊事件的同學稱，相信襲擊男子是附近居民，他稱，早上7時45分築人鏈期間，該男子走上前挑釁，「話我哋叫口號太吵，嘈住佢瞓覺」，與校友發生爭執，期間取出一把𠝹刀，校長即時上前調停，有老師、校友受傷。

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