恐嚇自稱黑社會強姦求愛不遂對象致懷孕　散工判囚8年 (12:46)

相關報道：男子涉強姦女友人致懷孕 事主墮胎後驗基因揭被告經手

同案另一被告、開審前承認一項企圖以威脅或恐嚇手段促使他人作非法性行為罪的王源廣（案發時32歲），則被判囚2年9個月。他有一項涉2015年7月的串謀詐騙的刑事紀錄，當時被判囚24個月。

首被告曾友狄（案發時29歲）共有兩項刑事紀錄，最近一次涉2016年11月的協助經營賭場罪，當時被判囚6星期。辯方早前求情時稱，被告與23歲女友育有一名1歲半的小孩，女友和母親亦在求情信形容他為好丈夫和兒子，被告亦曾出現自殺念頭。

法官引述事主X的創傷報告指出，她時常感羞恥，對男性失去信任，認為自己不再值得別人喜愛，亦害怕他人知悉她為強姦事件的受害者，形容她平時生活猶如一個「雙面人」，外在看似冷靜和身心健全，內在卻脆弱和感到受威脅，去年更因情緒波動而嘗試自殺，亦希望施害者承受最嚴厲的懲處。報告又建議事主接受心理輔導，惟事主目前仍未預備好。

法官指出，兩名被告當時共同行事，雖然事主並非在次被告的威脅下才與首被告性交，惟當時次被告在事主無助的情況下作威脅，更稱若她拒絕與首被告性交，便會遭其他人輪姦，而首被告後來強姦事主時更沒有使用安全套，形容相關情況已屬加刑因素，判兩人分別囚8年和2年9個月。

控方案情指出，事主去年元旦收到綽號「吉利仔」的首被告的短訊，稱如她「（放）飛機就死全家」。她其後與被告見面，以及被帶進時鐘酒店，被告其間曾聲稱自己「跟荃灣『傻福』，黑社會好勁」，又用力脫下事主的打底褲和內褲，並離開房間。次被告「廣少」其後進入房間，一邊觀看色情影片，一邊告知事主「一係畀吉利仔搞，一係吉利仔搵朋友搞你」。首被告其後回房後強姦事主，X其後發現自己懷孕，並需進行人工流產，基因測試發現被告為該胎兒的親生父親。

其他報道：港鐵各線服務正常 昨關閉4站今重開

其他報道：杏花邨海堤及弱波石維修 業主須自理 地契稱屬私人範圍 業委會恐費用「天文數字」