【逃犯條例】黃之鋒赴德前機場被捕　德媒議員震驚 (10:43)

黃之鋒昨透過律師發表聲明，表示法庭於8月30日批出黃之鋒的保釋時，已知悉並准許黃之鋒前往德國及美國，相信法庭保釋內容有手誤，預計他今早（9日）於法庭聆訊後可獲釋。

德國媒體「畫報」副總編輯朗茲海默（Paul Ronzheimer）發表評論，表示黃之鋒原獲邀出席在國會屋頂舉行的「畫報」夏末晚會，「畫報」對黃之鋒被捕一事「感到震驚」，認為當局的目的是要阻撓他參加晚會。朗茲海默續表示，今年德國慶祝柏林圍牆倒塌30周年，對於爭取自由的人有「特殊的責任」，而黃之鋒啟程往德國前被捕，證明了「中國對真相的恐懼」。

德國基督教民主聯盟人權政策發言人、議員布蘭德（Michael Brand）原於明日（10日）與黃之鋒見面，他對黃之鋒出發前被捕感到驚訝，形容他被捕是「北京對柏林的挑釁」，呼籲德國政府發聲，讓黃之鋒早日獲釋。

黃之鋒的德國之旅原定跟德國外交部官員和國會議員會面，他周三（11日）晚上亦將在洪堡大學（Humboldt-Universitaet zu Berlin）發表演講。

（中央社）

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