【逃犯條例】何文田至油麻地多校聯合築人鏈　學生：讓途人知道學生不只懂讀書 (10:35)

反《逃犯條例》修訂風波未息，繼早前的罷課行動，多間中學今早發起聯校組成人鏈活動。其中位於何文田、土瓜灣及油麻地17間中學今早發起「自由之路」人鏈行動，17校發表聯合聲明，就連日來有警車駐守中學校門、學生遭警方截查等情況表示反抗，盼藉人鏈行動表達決心，並要求政府回應五大訴求。
今早7時，位於何文田的華英中學、基督教女青年會丘佐榮中學、德蘭中學、旅港開平商會中學、何文田官立中學學生及校友戴起口罩，於校門外手牽手築成人鏈，沿巴富街伸延至手常盛街。有學生自備一卷白絲帶，在場為同學繫上手腕，有人準備蛋糕及飲品在場派發，其間學生及校友呼叫「光復香港、時代革命」，「五大訴求、缺一不可」口號，並一度大合唱由網民創作的歌曲《願榮歸於香港》。
上午7時半，一名中年男子於常樂邨走廊朝正築人鏈的學生呼喊粗言辱罵，學生沒有理會，只重覆叫喊「香港人加油」口號。至上午8時，在場有人大叫「8點啦，返學啦！」學生徐徐散去，回校上課，有校友鼓掌，亦有學生推開課室窗戶朝街上叫喊口號。
在早前曾被立法會議員何君堯點名批評參與罷課的陳瑞祺（喇沙）書院，中五學生蔡同學認為，何君堯點名批評是挑起白色恐怖，標籤學生為異常。他留意到上周四（5日）、即學生發起罷課翌日，有人在學校後山偷拍及監察校園，蔡同學批評其行為可恥，他表示，校方暫時未有就情況作回應。
旅港開平商會中學中六生駱同學為校內反修例行動組成員，今早在場協調人鏈活動。他表示，希望讓經過的人知道學生不是只懂讀書，也關注社會。對於今早有大批校友回校聲援人鏈行動，他表示感激，又指今早意想不到地多同學響應，令他驚訝及感動。駱同學希望，同學能無顧慮地參加這次行動，故與校方達成共識，指同學今早會8時散去、準時上課。
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