【逃犯條例】各區中學聯校築人鏈　重申五大訴求 (09:22)

今早葵涌葵盛圍多間學校的學生和校友，沿葵盛圍築成人鏈，重申民間五大訴求。參與行動的學生和校友，於早上約7時15分集合並築起人鏈，記者於最接近港鐵葵興站的聖公會林護紀念中學附近觀察，學生及校友沿校門兩邊延伸，其中學生站得較靠近校門。大部分人鏈參加者都戴上口罩，有人更「full gear」上陣。

參加者高叫「光復香港、時代革命」、「五大訴求缺一不可」等口號，亦高唱《Do You Hear People Sing》及《願榮光歸香港》；附近屋苑曾有住戶開窗高叫「黃藍是政見，黑白是良知」，獲人鏈響應。行動期間有參加者沿路派發飲品及食物，亦有「跑腿」報告人鏈連接情況，稱其中一邊人鏈已從林護中學對開連接到李賢堯紀念中學，以及延伸到天主教母佑會蕭明中學。

行動期間林護中學校長及數名教師在校門附近觀察，亦有學生和教師從校內高處觀察。另曾有一輛警車駛經現場，有人提醒勿呼叫針對警察的口號，有人鏈參加者大叫「不畏懼，不徇私，不對他人懷惡意」。

人鏈至早上8時解散，學生進入學校時，不少校友鼓掌並高叫「林護人加油」。人群散去時，有中年男子爆粗對旁人指罵行動參加者是「X街」，應報警拘捕參加者等，但未有大聲指罵在場者，亦無引起爭執。