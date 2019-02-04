【逃犯條例】調查：三成兒童焦慮抑鬱「需要關注」　10歲童盼港恢復和平 (20:08)

反修例示威持續，兒童情緒健康亦受影響。明愛堅道社區中心聯同香港公開大學應用社會研究系實習生發表兒童情緒健康研究報告，發現近三成8至14歲受訪兒童的焦慮和抑鬱等級達「需要關注」，甚至「臨牀」等級。研究團隊表示，過往兒童壓力主要來自學業和家庭，但近月「反修例運動」也成其中一個對兒童情緒產生負面影響的主因。
團隊於8月以問卷形式訪問64名8至14歲本港兒童，與其中18人深入訪談。研究指出影響兒童情緒健康的因素包括學業壓力、家庭關係及政治環境。在深入訪談的18人中，有8人表示對社會事件產生負面感覺，例如擔心自身安全，「驚自己俾人踩到，或者整跌」。10歲劉小朋友表示，在新聞上看見元朗站有市民被白衣人打，感到「好擔心、好驚」，又稱如果她有一個可實現的願望，最希望就是香港盡快恢復和平。
被問到家長應如何處理兒童因反修例運動出現的負面情緒，明愛堅道社區中心註冊社工文子君表示，家長應專注應對其情緒，而非與子女討論事件的對錯，更不應強迫年幼子女要有立場。
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