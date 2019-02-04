【逃犯條例】調查：三成兒童焦慮抑鬱「需要關注」　10歲童盼港恢復和平 (20:08)

團隊於8月以問卷形式訪問64名8至14歲本港兒童，與其中18人深入訪談。研究指出影響兒童情緒健康的因素包括學業壓力、家庭關係及政治環境。在深入訪談的18人中，有8人表示對社會事件產生負面感覺，例如擔心自身安全，「驚自己俾人踩到，或者整跌」。10歲劉小朋友表示，在新聞上看見元朗站有市民被白衣人打，感到「好擔心、好驚」，又稱如果她有一個可實現的願望，最希望就是香港盡快恢復和平。

被問到家長應如何處理兒童因反修例運動出現的負面情緒，明愛堅道社區中心註冊社工文子君表示，家長應專注應對其情緒，而非與子女討論事件的對錯，更不應強迫年幼子女要有立場。

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