【逃犯條例】警崇光百貨外施催淚彈　灣仔站中環站關閉 (21:12)

【20:45】防暴警察沿軒尼詩道向天后方向推出，其間舉着黑旗警告，並多次施放催淚彈。

【20:36】較早時在中環被截查的葉先生及後補充，地上本來有個護目鏡，在他將袋中物品攤在地上期間，有警察將該護目鏡放在他個人物品當中，在他極力否認下，警方最後有拿走該護目鏡。

【20:29】警方在銅鑼灣崇光百貨對出的軒尼詩道施發催淚彈。

【20:12】警方在中環的截查行動結束，拘捕一名男子。

【20:03】防暴警察於銅鑼灣聖保祿學校門外截查多名穿白衣市民。

【19:49】警方於京士頓街轉角位制服一名白衣男子，其間要求正在拍攝的傳媒行開。

【19:46】警方防線向銅鑼灣維園方向推進。於希慎廣場外的防暴警察陸續散去。

【19:39】警方於銅鑼灣東角道舉藍旗，警告集會屬違法。

【19:20】防暴警察沿啟超道往天后方向推進，大批人走入銅鑼灣希慎廣場暫避，指罵防暴警察。有警察以電筒照向市民，又向他們說「落嚟吖」。

【19:18】警方表示，有示威者於銅鑼灣軒尼詩道堵路，警方已施放催淚煙驅散，呼籲在場者及附近街道的市民立即離開。警方另提醒附近居民關窗，留在室內安全地方。

【19:13】葉先生與其附近約20人較早前被防暴警察由德輔道中驅散至雪廠街，其後被從皇后大道中推進而至的防暴警察包抄，全部人被要求將袋中物品取出。

葉先生表示，取出物品期間，有警員將不屬於他的護目鏡強行放置於他的物品之中，懷疑被插贓嫁禍，多次向警員強調物品非他擁有，其間又被要求多次蹲下及起身，被罵「弱智仔」、「傻仔」等，感到被侮辱；他被抄完身分證、記錄外貌後獲放行。

梅小姐同樣被截查，獲警方放行。她表示，警方以調查他們是否與破壞港鐵站有關為由截查，有女警搜身，警方又以「要證明電話是否屬於你」為由要求解鎖，但無被要求將袋中物品倒出。

另外，示威者行至近銅鑼灣禮頓道，發現後方有多部警車駛近，隨即加速四散。

【19:01】警察於銅鑼灣站D出口外施放催淚煙。

【18:54】藝人郭富城駕車駛經銅鑼灣，他表示要買尿片給女兒。

【18:53】大批防暴警察在銅鑼灣站內戒備。

【18:52】雪廠街約有30人被制服，被搜身、抄身分證、搜袋等，部分獲放行。在警察防線外，數名自稱和理非的女子被警方以強光照射，她們責罵警察，其間有記者一度轉往拍攝其他方向畫面，警察嘲笑「無記者影就唔鬧嗱」，她們續罵警逾15分鐘。

【18:42】港鐵稱，灣仔站及中環站關閉，列車不停灣仔站及中環站。

【18:39】警察進入銅鑼灣站。

【18:36】一隊防暴警察抵達銅鑼灣崇光百貨對面。有部分示威者正往銅鑼灣走，其間有人呼籲不要破壞銅鑼灣站。

【18:22】警方表示，示威者在中環多處縱火，破壞港鐵站設施，警方正使用適當武力驅散示威者，呼籲在場者立即離開，避免前往該區。

【18:18】於軒尼詩道、皇后大道東交界，警方在天橋上舉紅旗警告停止衝擊，稱有人於地面手持鐵通。本報記者所見，當時無人衝擊。

【18:13】示威者打破灣仔站一出口的玻璃。

港鐵稱，除中環站外，現時其他車站維持正常服務，惟個別車站的出入口可能按需要暫時關閉。

【18:06】防暴警察於德輔道中向遮打花園推進。

【17:54】消防員已將中環站一出口外的火勢救熄。

【17:51】有示威者於中環站其中一個出口縱火。消防車趕至起火地點。

【17:46】港鐵表示，金鐘站現時維持正常服務。

【17:44】有示威者於中環畢打街以紙皮縱火，放火後逃去。

【17:38】示威者轉入皇后大道東。

【17:28】大批示威者行出金鐘道，雙行線被佔據。

【17:15】在金鐘站，防暴警察衝進閘機內的範圍，一名男子被制服。

【17:12】在金鐘站，有聚集的市民於閘內指罵在閘外的警員。

【17:00】有穿上裝備的示威者於已落閘的中環站D1出口外聚集，有人將路障綁上閘。另外，有防暴警察於中環站K出口戒備。

【16:50】防暴警察金鐘站內戒備，有警員手持橡膠子彈槍，被在場市民指罵。

【16:46】大會表示，因應警方要求，遊行及集會已經結束。遊行集會原計劃傍晚6時半結束。

【16:30】警方稱不會驅散，不希望有人受傷，真誠呼籲在場者慢慢離開。

【16:19】有警察於中環站近D出口舉起胡椒噴霧。

【15:58】於港鐵中環站，大量防暴警察佈防，有人被制服及帶走。港鐵表示，中環站現已暫時關閉，荃灣線及港島線列車不停中環站。

【15:25】遊行代表在美國駐港總領事館外讀出宣言，表示支持美國國會通過《香港人權及民主法案》，以恢復和保護香港核心價值；堅決支持《法案》中提及的美國國務卿權力，每年檢視香港的民主自治，以核證香港應當獲得與中國大陸不同的待遇。

遊行隊頭返抵遮打花園後，由於人潮太多已佔據金鐘道，隊頭再次上山前行。

【15:05】遊行隊尾仍在遮打花園，愈來愈多人走出馬路，部分人舉手張開手掌，寓意五大訴求，缺一不可。

【15:00】美國駐港總領事館派員接收遊行人士呼籲美國通過《香港人權及民主法案》的請願信，遊行人士宣讀聲明後領事館代表離開，持美國旗的旗手亦隨人群前行返回遮打花園。

【14:38】警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道佈設防線，有市民見到防暴警察即指罵叫囂。

【14:25】持旗手在政府合署中座外高唱美國國歌及叫口號，又展示「Pls Pass The HK HRD Act」橫額，呼籲美國總統特朗普「解放香港」。HK HRD Act即Hong Kong Human Rights and Democracy Act，《香港人權及民主法案》。

【14:15】一批手持美國國旗的群眾沿下亞厘畢道到達山頂纜車站防暴警察防線前，為從遮打花園上來的遊行隊伍「頂住」警方防線。穿着美國隊長服裝的梁先生表示，不滿警方濫用武力，除爭取餘下四大訴求，「一定要警察認錯」。

【14:14】隊頭到山頂纜車站。

【14:09】遊行隊伍起步。

【14:00】反修訂《逃犯條例》風波未見在政府公布「4項行動」後平息，民間發起今日（8日）在中環遮打花園舉行「香港人權及民主祈禱會」，下午1時半已有以千計的人出席，迫滿集會場地，部分人需要提早逾半小時出發遊行到美國駐港總領事館請願，促請美國政府通過《香港人權及民主法案》。

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大量美國國旗在集會中飄揚，集會人士多度高呼「fight for freedom, stand with Hong Kong」、「光復香港，時代革命」。就讀中六的陳同學與多名朋友一起舉起美國國旗，他認為美國可審視本港人權自由情況，迫使本港實施雙普選，也希望通過法案可制裁官員如特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊；認為在中美貿易戰下，「美國通過法案對中共一定有壓力」。

22歲廖先生認為，雖然通過法案未必對香港局勢有即時影響，但相信有長遠影響，「美國表態好重要，香港地位需要國際承認」。他亦要求政府回應餘下民間四大訴求，「死咗咁多人，拉咁多人，只係撤回？」，他表示監警會加入外國專家也無法說服他。

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