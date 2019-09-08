【元朗襲擊】林卓廷聯同7傷者擬入稟向警索償 　盼公開真相 (13:05)

7．21元朗襲擊發生逾一個多月，傷者之一、民主黨立法會議員林卓廷今（8日）召開記者會，宣布將與當日其中7名傷者入稟控告警方，循民事訴訟索償。有年逾六旬的傷者當日逃跑時跌傷，今要以輪椅代步，更因心理壓力要看精神科醫生。林卓廷強調，是次民事訴訟並非要索取巨額賠償，而是要公開真相，還市民一個公道。
林卓廷表示，將入稟控告警務處長、行動副處長、新界北總區指揮官等；目前已有十多名目擊者及兩名當區區議員可作供，其律師團隊初步研究後認為表面證據足夠，顯示警方當日疏忽，甚至刻意縱容包庇白衣人無差別攻擊市民。
60多歲的林女士當晚在元朗站落車時，聽到有人求救，故由月台到至車站大堂幫忙；惟在樓梯已見有白衣人持械追上樓梯，林女士走避時跌倒。她表示腿部發炎，因疼痛曾3日3夜沒外出，又不敢到醫院求救，「諗起警署拉閘，醫院又會唔會拉閘？」林女士憶述受傷過程時多次哽咽，表示因此要向精神科醫生求醫。
林卓廷說，入稟是為了尋求真相，希望警方詳細交代當日部署，還市民一個公道；否則這將會是警隊的一個污點。他又呼籲當日傷者及目擊者聯絡其議員辦事處，提供更多資料。
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