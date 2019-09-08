【逃犯條例】曾鈺成籲警方檢討總結衝突　改善前線應對方法  (12:23)

被問到《緊急法》問題，曾鈺成表示，特首林鄭月娥也提到香港面對前所未見的危機，而社會和大多數市民都希望停止暴力衝突，要在法治基礎下解決問題，法律上賦予當局的權力都需要考慮。而《緊急法》並非一旦頒布，特首和政府權力便不受約制。但他看不到有緊急需要頒布《緊急法》。

他在節目中亦提到，政府提出的4項行動，以近日的情況來說，已看到無法制止衝突。他回應記者時補充，以法國黃背心運動為例，就算法國政府幾乎答應示威者的所有訴求，示威由開始至今也持續了大半年，至近日才見緩和。他說，相信香港的衝突局面也未必能在短期內結束，只希望暴力不會繼續升級，不會見到有更嚴重傷亡。

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