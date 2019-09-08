【逃犯條例】張建宗網誌：撤修例非對暴力妥協　盼放下成見找出路 (11:49)

政務司長張建宗今早（8日）發表題為〈釋出善意 走前一步 展開對話〉的網誌，指出特首上星期提出4項行動，是以最大誠意、務實和積極的態度回應社會事件。他表示，明白有關行動未足以平息社會上所有怨氣，但希望這是走出困局的一步，又重申此舉並非對暴力妥協，更非示弱，「止暴制亂仍是當務之急」。
張建宗表示，政府停止修訂《逃犯條例》的立場清晰，是次宣布正式撤回《條例草案》，將修訂相關條例的工作劃上完整句號，是要消除任何可能的疑慮，釋出誠意，讓社會前行；至於民間提出的其他訴求，政府亦清楚回應，說明未能接受的原因和理據。
特首林鄭月娥提出建立對話平台，被外界批評為拖延時間的「公關騷」，張建宗不認同有關說法，解釋政府是銳意通過認真理性對話，與市民一起尋找解決深層次問題的方法。
張建宗在文末稱，香港正處於維護「一國兩制」和繁榮穩定的重要關頭，希望廣大市民支持政府提出的4項行動，幫助香港從困局走出一步，並挺身對暴力說「不」和譴責暴力行為。「香港社會正需要強大的正能量，我誠盼社會各界放下成見，與政府攜手，努力為香港尋找出路，讓東方之珠可繼續閃耀生輝。」
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