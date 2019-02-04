【逃犯條例】記協攝記協譴責警阻採訪向8記者噴椒　邊噴邊說「影影影咁鍾意影」 (10:30)

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聯合聲明指出，昨晚記者配合警方指示後退至拘捕現場的10米外，並聽從警方要求走上行人路時，突然有兩名俗稱「速龍」的特別戰術小隊警員向在場記者施放胡椒噴劑，至少有《香港01》兩名攝影記者、法新社一名攝影記者、《明報》兩名攝影記者和一名記者，以及有線新聞兩名記者被射中，其中兩人更被直接射向臉部。

聯合聲明重申，現場附近並沒有任何示威者，在場的記者都有出示記者證，以及戴上印有「PRESS」字樣的頭盔。有在場記者聽到，其中一名使用胡椒噴霧的警員，在使用武力期間說「影影影咁鍾意影」，記協、攝記協認為有關行為近乎攻擊記者，促請警方提供該兩名警員的警員編號，以便記者作正式投訴。

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