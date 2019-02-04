【區議會選舉．Emily Online】民主動力趙家賢：「反自動」要選已經有人嘅區　 譚香文：落區名單一早畀佢 (23:09)

由人民力量前成員、黃大仙區議員譚香文發起嘅「反自動當選運動」（反自動）劍指「白區」，不過多個成員都同其他民主派撞區。好似中西區「大學」選區，「反自動」嘅歐頌賢同註冊護士任嘉兒撞區，後者已宣布停止相關選舉工程。負責協調泛民嘅民主動力召集人、太古城西區議員趙家賢今日喺facebook話，有唔少中西區民主派對以上結果心痛惋惜，唔知任嘉兒受到咩壓力，又話自己都見識過「反自動」呢個組織嘅施壓。
佢提到，7月7日凌晨收到譚香文議員嘅WhatsApp，話有個「民主派朋友」Tony，要去太古城西區同佢「撞區選」，譚香文更話「反自動」嘅人要落一啲已經有人落嘅選區。趙家賢冇講明係邊區，不過就hashtag咗「#曉麗 #鳳凰」。之前觀塘曉麗區，「反自動」成員、譚香文助理張隆同「曉麗新動力」張敏峯撞區，而黃大仙鳳凰區亦有類似情況。
譚香文同Emily講，佢同趙家賢喺電話講咩係私人對話，佢唔會回應。佢批評呢個時候民主派應該槍口對外，唔係對內，唔應該互相對罵、內訌，否則會令建制派偷笑。
佢又話，7月中「反自動」已經畀咗佢哋落區名單趙家賢，但趙家賢就無跟進，「如果佢有跟進，港島區就唔會協調成咁啦」。佢又話曉麗同鳳凰兩區，最後「反自動」嘅成員都為大局而退出，其他區亦都有讓畀連登素人做地區工作。佢呼籲趙家賢做好自己協調工作，而唔係喺呢個風雨飄搖嘅政局下，喺fb指摘同路人。
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