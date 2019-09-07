【逃犯條例】民建聯偕警察家屬晤3局長　反對獨立調查促設「監師會」 (19:45)

15個警察及紀律部隊宿舍代表向3名局長發出聯署信，稱社會近日暴力事件愈趨嚴重，令不少警務人員身心受創，承受不公平對待及無理指摘。他們希望改善香港教育問題，以及警隊成員和家屬的不公平待遇。

他們提出10多項訴求，包括向李家超提出冀加快推動「侮辱公職人員罪」及「蒙面法」立法；為警隊爭取更多資源，提供足夠支援，維持警隊士氣。他們又要求成立針對大型示威等特別事故聯合紀律部隊，包括警隊、消防、懲教、海關、入境和飛行服務隊等人員。

他們對楊潤雄提出，必須成立「監師會」，監督教師並提交調查報告予教育局，再根據報告內容設懲處及扣分機制；要求禁止仇視言論、教師教學要保持中立態度；課室設置錄影及錄音設備；以及將中國歷史科目列入必修科，重新檢視通識科課程及課本內容。

他們又向羅智光要求恢復警察福利，包括公務員海外教育津貼及本地教育津貼，以及必須增設內地教育津貼計劃。

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