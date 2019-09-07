港鐵再封太子站　政府否認8．31曾死人　市民續拜祭 (18:54)

【18:23】有佛教徒及女尼前往港鐵太子站點燭誦經，女尼表示相信站內「死咗人」，希望誦經令怨魂安息。

【18:13】不少市民在港鐵太子站B1出口外拜祭。

【17:59】兩名市民在太子站B2出口閘上貼上「沉怨未雪，生要見人，死要見屍」橫額。站外市民大叫「721唔見人，831打死人」口號。

【17:44】太子站閘內有警員胸前掛着移動式攝錄器材，機身綠燈亮着。

【17:34】太子站關站後，更多市民在B2出口外聚集稱「我要搭港鐵！」，又投訴閘內職員及警員沒有履行職務，「做緊嘢乜可以撳電話嘅咩？」

另有市民在其中一名出口問職員為何封閉太子站，一名穿粉紅色反光衣的吳姓車站經理稱，是因為較早前有「遞請願信」的公眾活動，港鐵評估後認為會引致人群聚集，為保障乘客及職員安全而決定關站。有市民追問職員口中的「公眾活動」，是否即「4個人遞請願信」，吳只重覆前述解釋。

【17:17】政府新聞處下午發稿稱，重申警方8月31日晚在港鐵太子站行動中，「並沒有示威者遭毆打致死」，並強調過去3個月的執法行動中並無致命個案。

【16:50】太子站有乘客表示，入閘後抵達月台候車才得悉站已關閉，「白白嘥左我$9.8（車資）」，又稱「（港鐵）都唔知驚乜，咩人都冇，咁安靜」。

另有市民不滿港鐵突然封站，在太子站B2出口質問港鐵職員及警員「係咪中央指示？」

【16:43】有太子站內餅店職員表示，港鐵關站事出突然，他們需將麵包帶往另一分店出售。

【16:27】港鐵宣布，因太子站有公眾活動，經風險評估後決定暫時關閉該站，觀塘線和荃灣線列車亦不停太子站。太子站有港鐵職員表示，因為擔心「有人會圍控制室」，所以決定關站。有警員帶同警犬在站內駐守。

示威者昨（6日）聚集港鐵太子站、旺角站、油麻地站，記者今午（7日）到以上三站觀察，旺角站有12部增值及售票機、兩部八達通查閱機及6部閘機暫停服務；太子亦有兩部售票機暫停使用；油麻地站D出口設施被毀需要關閉，而油麻地通往路面的升降機亦因受到破壞要暫停服務，有清潔女工要拖「車仔」上樓梯，亦有旅客要抬大件行李。

三站今早回復運作，下午均有軍裝警員在站內巡視，油麻地站外更停泊6架警車。油麻地站唯一通往路面的升降機被毀，李先生要抬嬰兒車上路面，但他指理解示威者的憤怒，「心態上九成支持示威者」，沒覺得很不便。台灣旅客詹先生攜帶大件行李，他說B出口沒有扶手梯「有點不方便」，及後知道站內通往升降機昨被毀，他才說示威確實是影響到其他人。另有清潔女工拖「車仔」上樓梯，被問她有關升降機一事，她急急說「不講了，免得講錯會被人打」。

太子站出口被塗鴉情況較明顯，差不多每個地面出口均被噴上「生要見人，死要見屍」、「黨鐵」等字句。下午關站前，站內閘機全部正常運作，只有兩部售票機暫停服務；B1出口關上鐵閘，閘上插滿白花，站外間中有市民撒溪錢。站外聚集大量認為警察曾在太子站打死人的市民。來自元朗的陳伯特到太子站了解，認為特首林鄭月娥說撤回修例，社會仍無法回復正常，除非政府下令徹查警察。來自觀塘的馮先生自稱是退休消防員，他深信警察確實於太子站打死人，又指消防無可能會點錯人數，認為只是受壓後才被迫改口，「好似六四事件，不用懷疑，肯定死了人，我們要做的只有別讓事情不了了之」。

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