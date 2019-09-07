【逃犯條例．太子站】港鐵關閉旺角站　市民佔彌敦道警快速推進 (21:28)

市民重新集結於彌敦道與荔枝角道交界。一名白衣男子在旺角警署對開與防暴警察理論，其間兩名蒙面戴頭盔的防暴警察高聲喝罵男子，稱「邊個搞到旺角站啲閘機爛晒呀？我哋呀？」、大叫男子「走啦」等，其後警方傳媒聯絡隊上前調停，警員與男子各自走開。

【21:15】大批防暴警察從旺角沿彌敦道返回太子站外，亦有警員留在通菜街街口。速龍小隊則繼續在旺角道天橋留守。

【21:04】有速龍小隊成員企圖登上通菜街一棟唐樓行動，但在樓下停步，並進一步前進到通向新世紀廣場的旺角道天橋。在橋上的防暴警察拘捕一人。

【21:01】港鐵宣布關閉旺角站，太子站亦繼續關閉，港鐵稱其他車站亦有可能因應實際情況而隨時關閉。

部分防暴警察衝上旺角道天橋。

【20:59】防暴警察及速龍小隊沿彌敦道快速推進，部分警員轉入內街繼續追趕示威者。

【20:54】速龍小隊及大批防暴警察到達旺角警署外，在太子道西彌敦道交界設防線。

【20:49】西洋菜南街路障火勢猛烈，一度傳出爆炸聲，消防到場拖喉撲救，一兩分鐘後將火撲熄。示威者持傘逐步退到始創中心對開彌敦道。

【20:44】有人在旺角警署外西洋菜南街路障縱火，警員從旺角警署高處舉橙旗警告，並舉槍指向樓下市民。

【20:29】部分市民以橙色膠帶及鐵欄封鎖旺角警署旁的彌敦道，有人指揮交通。之後有人佔領彌敦道一段往旺角行車線，附近酒家落閘。

【20:23】太子市民佔據太子道西行車路。一批防暴警察從旺角警署走出門外水馬後戒備，並舉藍旗警告市民離開。

【20:07】港鐵旺角站大堂有約10名防暴警察戒備。

【19:57】入黑後，到港鐵太子站外拜祭的市民仍絡繹不絕，在場市民並高叫「還我8．31真相」、「Stans with Hong Kong, fight for freedom」、「5 demands no 1 less」等口號。

【18:54】一名婆婆在港鐵太子站外撒溪錢及燒香，說從網上得悉太子站內有示威者死亡，故前往拜祭。

【18:23】有佛教徒及女尼前往港鐵太子站點燭誦經，女尼表示相信站內「死咗人」，希望誦經令怨魂安息。

【18:13】不少市民在港鐵太子站B1出口外拜祭。

【17:59】兩名市民在太子站B2出口閘上貼上「沉怨未雪，生要見人，死要見屍」橫額。站外市民大叫「721唔見人，831打死人」口號。

【17:44】太子站閘內有警員胸前掛着移動式攝錄器材，機身綠燈亮着。

【17:34】太子站關站後，更多市民在B2出口外聚集稱「我要搭港鐵！」，又投訴閘內職員及警員沒有履行職務，「做緊嘢乜可以撳電話嘅咩？」

另有市民在其中一名出口問職員為何封閉太子站，一名穿粉紅色反光衣的吳姓車站經理稱，是因為較早前有「遞請願信」的公眾活動，港鐵評估後認為會引致人群聚集，為保障乘客及職員安全而決定關站。有市民追問職員口中的「公眾活動」，是否即「4個人遞請願信」，吳只重覆前述解釋。

【17:17】政府新聞處下午發稿稱，重申警方8月31日晚在港鐵太子站行動中，「並沒有示威者遭毆打致死」，並強調過去3個月的執法行動中並無致命個案。

【16:50】太子站有乘客表示，入閘後抵達月台候車才得悉站已關閉，「白白嘥左我$9.8（車資）」，又稱「（港鐵）都唔知驚乜，咩人都冇，咁安靜」。

另有市民不滿港鐵突然封站，在太子站B2出口質問港鐵職員及警員「係咪中央指示？」

【16:43】有太子站內餅店職員表示，港鐵關站事出突然，他們需將麵包帶往另一分店出售。

【16:27】港鐵宣布，因太子站有公眾活動，經風險評估後決定暫時關閉該站，觀塘線和荃灣線列車亦不停太子站。太子站有港鐵職員表示，因為擔心「有人會圍控制室」，所以決定關站。有警員帶同警犬在站內駐守。

示威者昨（6日）聚集港鐵太子站、旺角站、油麻地站，記者今午（7日）到以上三站觀察，旺角站有12部增值及售票機、兩部八達通查閱機及6部閘機暫停服務；太子亦有兩部售票機暫停使用；油麻地站D出口設施被毀需要關閉，而油麻地通往路面的升降機亦因受到破壞要暫停服務，有清潔女工要拖「車仔」上樓梯，亦有旅客要抬大件行李。

三站今早回復運作，下午均有軍裝警員在站內巡視，油麻地站外更停泊6架警車。油麻地站唯一通往路面的升降機被毀，李先生要抬嬰兒車上路面，但他指理解示威者的憤怒，「心態上九成支持示威者」，沒覺得很不便。台灣旅客詹先生攜帶大件行李，他說B出口沒有扶手梯「有點不方便」，及後知道站內通往升降機昨被毀，他才說示威確實是影響到其他人。另有清潔女工拖「車仔」上樓梯，被問她有關升降機一事，她急急說「不講了，免得講錯會被人打」。

太子站出口被塗鴉情況較明顯，差不多每個地面出口均被噴上「生要見人，死要見屍」、「黨鐵」等字句。下午關站前，站內閘機全部正常運作，只有兩部售票機暫停服務；B1出口關上鐵閘，閘上插滿白花，站外間中有市民撒溪錢。站外聚集大量認為警察曾在太子站打死人的市民。來自元朗的陳伯特到太子站了解，認為特首林鄭月娥說撤回修例，社會仍無法回復正常，除非政府下令徹查警察。來自觀塘的馮先生自稱是退休消防員，他深信警察確實於太子站打死人，又指消防無可能會點錯人數，認為只是受壓後才被迫改口，「好似六四事件，不用懷疑，肯定死了人，我們要做的只有別讓事情不了了之」。

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