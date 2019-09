【逃犯條例．太子站】大批市民再聚集旺角警署外 (23:58)

【23:25】數以百計市民在旺角警署外亮起手機燈,高叫「光復香港時代革命」、「香港人加油」等口號,又高唱《數碼暴龍》主題曲。

【23:02】警員在旺角警署舉藍旗。

【22:59】旺角警署外再有市民聚集,並以激光照射警署,有警員開咪警告聚集者立即離開。

【22:51】有示威者向警察遊樂會擲玻璃樽,警方開胡椒球槍示警,有市民以路邊私家車掩護。之後有警員開咪稱已「將剛才罪行」攝錄,並要求記者離開西洋菜北街馬路;有警員指罵路人「返屋企瞓啦曱甴!」,其後又警告市民「注意言語,做返個有修養嘅香港人」。

【22:48】有速龍小隊成員在警察遊樂會,以胡椒球槍瞄向外面,該警員前額上有攝錄機,但未知有無啟動。另有警員以強光電筒照射記者及市民。現場市民以激光照向警員,並高叫「光復香港時代革命」。

【22:43】有速龍小隊成員在警察遊樂會外舉槍。

【22:33】大批示威者跟隨警察至遊樂會附近,警方舉紅旗。

【22:24】一批防暴警察向界限街方向推進,隨後抵達並進入警察體育遊樂會,有警員稱「我哋收隊㗎喇,冇特別㗎喇」。現場並傳出多下頭盔、盾牌擲地聲音。

【22:11】一部警察旅遊巴抵達始創中心外彌敦道,被捕人遭押上車。

有防暴警察一度推撞記者,記者隨即大叫警員「冷靜啲」。警方在彌敦道推進時,多名警員將一名市民制服在馬路地上,多名記者圍在旁拍攝過程,有其他多名警員遮擋並要求記者返回行人路,本報記者按指示走上行人路,其後警方施放胡椒噴霧,記者被噴中雙眼,需在場急救員協助清洗;本報另有兩名攝影記者亦被噴中。當時該處只有記者。

有記者質問警員為何要「兜口兜面」用胡椒噴劑噴記者,警方傳媒聯絡隊一名成員只問記者「邊間報館」,記者回答「蘋果」後,該警員稱現場「兵荒馬亂」、自己「唔係喺度答問題」,但又自稱在場「協助記者採訪」,批評記者「咁嘅態度」,記者即反駁「你試下畀人噴完睇下會係咩態度吖!」

【21:59】旺角警署外防暴警察再度沿彌敦道快速推進,施放胡椒噴劑,多名記者被噴中臉需用水沖洗,本報記者亦被噴中。警員並在水渠道及始創中心對開拘捕數人,有被捕者受傷流血。

【21:56】旺角警署外警員再舉藍旗,並開咪稱在場市民正參與非法集結,若不離開警方會用武力驅散及拘捕。

【21:45】旺角警署外彌敦道警方再舉藍旗警告金都商場外聚集者,在場市民大叫「殺人犯」。警方之後放下藍旗向旺角警署後退約20米,並在太子道西設防線。

【21:43】旺角警署外彌敦道有速龍小隊成員手持胡椒球槍,並有防暴警察以強光照射市民及記者方向。防暴警察築起防線,並再有警員開咪警告在場市民正參與非法集結,有市民則回應「等巴士呀!」

【21:38】始創中心對出彌敦道突有人拿出生日蛋糕,為一名「手足」慶祝生日,「壽星仔」掩嘴大笑並一度落淚。眾人唱生日歌後高叫「五大訴求缺一不可」。

【21:28】警方在旺角警署外太子道西彌敦道交界再舉藍旗,並開咪稱有人參與非法集結,警方正在驅散,警告在場市民立即離開,有市民高聲嘲諷警員「正義之師就唔使蒙面啦」。

市民重新集結於彌敦道與荔枝角道交界。一名白衣男子在旺角警署對開與防暴警察理論,其間兩名蒙面戴頭盔的防暴警察高聲喝罵男子,稱「邊個搞到旺角站啲閘機爛晒呀?我哋呀?」、大叫男子「走啦」等,其後警方傳媒聯絡隊上前調停,警員與男子各自走開。

【21:15】大批防暴警察從旺角沿彌敦道返回太子站外,亦有警員留在通菜街街口。速龍小隊則繼續在旺角道天橋留守。

【21:04】有速龍小隊成員企圖登上通菜街一棟唐樓行動,但在上了幾級樓梯後停步,改往通向新世紀廣場的旺角道天橋。在橋上的防暴警察拘捕一人。

【21:01】港鐵宣布關閉旺角站,太子站亦繼續關閉,港鐵稱其他車站亦有可能因應實際情況而隨時關閉。

部分防暴警察衝上旺角道天橋。

【20:59】防暴警察及速龍小隊沿彌敦道快速推進,部分警員轉入內街繼續追趕示威者。

【20:54】速龍小隊及大批防暴警察到達旺角警署外,在太子道西彌敦道交界設防線。

【20:49】西洋菜南街路障火勢猛烈,一度傳出爆炸聲,消防到場拖喉撲救,一兩分鐘後將火撲熄。示威者持傘逐步退到始創中心對開彌敦道。

【20:44】有人在旺角警署外西洋菜南街路障縱火,警員從旺角警署高處舉橙旗警告,並舉槍指向樓下市民。

【20:29】部分市民以橙色膠帶及鐵欄封鎖旺角警署旁的彌敦道,有人指揮交通。之後有人佔領彌敦道一段往旺角行車線,附近酒家落閘。

【20:23】太子市民佔據太子道西行車路。一批防暴警察從旺角警署走出門外水馬後戒備,並舉藍旗警告市民離開。

【20:07】港鐵旺角站大堂有約10名防暴警察戒備。

【19:57】入黑後,到港鐵太子站外拜祭的市民仍絡繹不絕,在場市民並高叫「還我8.31真相」、「Stans with Hong Kong, fight for freedom」、「5 demands no 1 less」等口號。

【18:54】一名婆婆在港鐵太子站外撒溪錢及燒香,說從網上得悉太子站內有示威者死亡,故前往拜祭。

【18:23】有佛教徒及女尼前往港鐵太子站點燭誦經,女尼表示相信站內「死咗人」,希望誦經令怨魂安息。

【18:13】不少市民在港鐵太子站B1出口外拜祭。

【17:59】兩名市民在太子站B2出口閘上貼上「沉怨未雪,生要見人,死要見屍」橫額。站外市民大叫「721唔見人,831打死人」口號。

【17:44】太子站閘內有警員胸前掛着移動式攝錄器材,機身綠燈亮着。

【17:34】太子站關站後,更多市民在B2出口外聚集稱「我要搭港鐵!」,又投訴閘內職員及警員沒有履行職務,「做緊嘢乜可以撳電話嘅咩?」

另有市民在其中一名出口問職員為何封閉太子站,一名穿粉紅色反光衣的吳姓車站經理稱,是因為較早前有「遞請願信」的公眾活動,港鐵評估後認為會引致人群聚集,為保障乘客及職員安全而決定關站。有市民追問職員口中的「公眾活動」,是否即「4個人遞請願信」,吳只重覆前述解釋。

【17:17】政府新聞處下午發稿稱,重申警方8月31日晚在港鐵太子站行動中,「並沒有示威者遭毆打致死」,並強調過去3個月的執法行動中並無致命個案。

【16:50】太子站有乘客表示,入閘後抵達月台候車才得悉站已關閉,「白白嘥左我$9.8(車資)」,又稱「(港鐵)都唔知驚乜,咩人都冇,咁安靜」。

另有市民不滿港鐵突然封站,在太子站B2出口質問港鐵職員及警員「係咪中央指示?」

【16:43】有太子站內餅店職員表示,港鐵關站事出突然,他們需將麵包帶往另一分店出售。

【16:27】港鐵宣布,因太子站有公眾活動,經風險評估後決定暫時關閉該站,觀塘線和荃灣線列車亦不停太子站。太子站有港鐵職員表示,因為擔心「有人會圍控制室」,所以決定關站。有警員帶同警犬在站內駐守。

示威者昨(6日)聚集港鐵太子站、旺角站、油麻地站,記者今午(7日)到以上三站觀察,旺角站有12部增值及售票機、兩部八達通查閱機及6部閘機暫停服務;太子亦有兩部售票機暫停使用;油麻地站D出口設施被毀需要關閉,而油麻地通往路面的升降機亦因受到破壞要暫停服務,有清潔女工要拖「車仔」上樓梯,亦有旅客要抬大件行李。

三站今早回復運作,下午均有軍裝警員在站內巡視,油麻地站外更停泊6架警車。油麻地站唯一通往路面的升降機被毀,李先生要抬嬰兒車上路面,但他指理解示威者的憤怒,「心態上九成支持示威者」,沒覺得很不便。台灣旅客詹先生攜帶大件行李,他說B出口沒有扶手梯「有點不方便」,及後知道站內通往升降機昨被毀,他才說示威確實是影響到其他人。另有清潔女工拖「車仔」上樓梯,被問她有關升降機一事,她急急說「不講了,免得講錯會被人打」。

太子站出口被塗鴉情況較明顯,差不多每個地面出口均被噴上「生要見人,死要見屍」、「黨鐵」等字句。下午關站前,站內閘機全部正常運作,只有兩部售票機暫停服務;B1出口關上鐵閘,閘上插滿白花,站外間中有市民撒溪錢。站外聚集大量認為警察曾在太子站打死人的市民。來自元朗的陳伯特到太子站了解,認為特首林鄭月娥說撤回修例,社會仍無法回復正常,除非政府下令徹查警察。來自觀塘的馮先生自稱是退休消防員,他深信警察確實於太子站打死人,又指消防無可能會點錯人數,認為只是受壓後才被迫改口,「好似六四事件,不用懷疑,肯定死了人,我們要做的只有別讓事情不了了之」。

