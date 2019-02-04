【逃犯條例】《人民日報》海外版：暴力違法行為須依法嚴厲打擊　沒寬容餘地 (16:15)

文章指出，圍繞修例出現的事態已完全變質，一小撮極端暴力分子甘為外部勢力和反中亂港勢力馬前卒，不惜做出暴力違法的惡行，其目的就是要搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區的管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，假高度自治、「港人治港」之名行完全自治、對抗中央之實，最終使「一國兩制」名存實亡。

文章寫道，對於暴力違法行為，必須且只能依法嚴厲打擊。面對違法犯罪，執法就是正義，護法就是公義。香港特區所有掌握公權力的機構都應快速、果斷行動起來，將暴力犯罪分子繩之以法，對暴力犯罪的骨幹分子及其背後的策劃者、組織者、指揮者，更要追究到底，絕不手軟。

文章又道，目前特區政府已釋出最大善意，期望通過真誠溝通解決社會爭議，香港社會各界應該把握契機，建構平台，展開溝通，共同探討有關問題的解決方案。

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