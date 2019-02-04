【逃犯條例】響應港鐵商場罷買　大批市民德福廣場巡遊促交代8．31太子站事件 (17:18)

【16:30】德福廣場內聚集的市民在商場兜圈走了半小時，參與的市民絡繹不絕，大部分商店照常營業。

【16:21】九龍灣站B出口外有10名軍裝警員持圓盾戒備。

【16:03】九龍灣德福廣場內有約100名市民聚集及靜坐，抗議港鐵配合警方行動，釀成7月21日元朗白衣人襲擊及8月31日警方太子站毆打乘客。有市民認為，港鐵應交出8‧31太子站閉路電視，以釋公眾對「警察打死人」的質疑，還原真相。聚集及靜坐的市民至下午約4時散開，稱要「行街」，沿途高叫「香港人加油」。

社工盧先生響應靜坐，認為大眾對政府、警方失去信任。他相信外界流傳8‧31太子站有人死，「如果唔係，都唔使封站咁耐啦，之前其他港鐵站被嚴重破壞，翌日都重開，但太子站破壞輕微，點解封咁耐？」對於醫管局、警方稱當日無人死，他認為是「語言偽術」，不足以令人信服。他認為，如傷者沒被送院， 醫院就可稱無人死，「但其他處理屍體的方法，我哋唔會知」。對於近日屍體發現案，如跳樓死者、浮屍案，他亦懷疑與太子站有關，他要求港鐵公開閉路電視片段還原真相。

77歲林伯亦到場支持年輕人，他不滿「港鐵封站，讓警方入站打人」，近幾次遊行又配合警方封站，意圖減低參與人數。他也質疑8‧31太子站「究竟係咪有人失蹤呢？又唔知，如有人懷疑，港鐵應咁做（公開閉路電視片段）。而家已經發展到無人相信警方，我唯有相信係有呢個懷疑。」

90後梁小姐到場抗議港鐵縱容警方「無差別襲擊」。對於8‧31太子站事件，她認為目前仍有太多事情未明，如傷者，甚至死者人數。她要求港鐵交出閉路電視片段以正視聽。

【15:25】反修訂《逃犯條例》風波未息，港鐵近日因多次突然停駛及關站等捱轟。有網民發起港鐵商場罷買行動，呼籲停止在港鐵商場消費，今午（7日）約80名市民在九龍灣德福廣場靜坐響應。其間靜坐市民叫喊口號「生要見人，死要見屍」，「721唔見人，831打死人」，「五大訴求，缺一不可」等。

同屬港鐵商場的沙田連城廣場，下午亦有一批市民靜坐，要求港鐵公開8月31日太子站閉路電視片段。

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