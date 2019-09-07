警查車檢槌仔等拘三青年控串謀損壞財產　被告全禁保釋一發高燒缺席聆訊 (15:35)

被告依次為李鈞浩（24歲）、張溱煒（24歲）、李懷恩（23歲），均報稱無業，其中次被告因發高燒留院，今日缺席聆訊，裁判官暫時押後至9月9日再訊，以待他出院應訊。

3人被控於2019年9月5日在屯門青山魚類批發市場外，串謀其他人無合法辯解下損壞香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站的出入閘感應器、售票機、閉路電視鏡頭。

控方申請押後案件，以待進一步調查，包括檢查3人手機資料、首被告的家中電腦等。警方亦會翻查閉路電視，以了解3人行蹤。

據悉，3名警員在案發日凌晨1時許巡邏時，發現3名青年在私家車上形迹可疑，從首被告背包搜出防護裝備、「士巴拿」、槌仔、螺絲批等。次被告的袋中搜出文件夾，內有3名警員的個人資料及相片。第三被告袋中亦搜出防護裝備。

警方檢取私家車上的行車紀錄儀影像及錄音顯示，9月4日晚車上原有3男1女計劃破壞輕鐵站設施，包括監控鏡頭、卡感應器等，亦有討論如何不被閉路電視拍攝到。眾人翌日凌晨下車，行車記錄儀一度關閉。近半小時後，眾人再上車，女子其後先行下車，3男繼續討論如何用工具破壞設施及在何處更換裝備。

辯方表示，首被告在城大工商管理系畢業，現為眼鏡售貨員，月入2萬元，其父親是涉案車輛登記車主；第三被告在中大新傳系畢業，現從事市場推廣工作，月入1.5萬元。辯方爭議3名被告是否片段中人，並形容檢控過程倉卒，今早才得悉次被告會被起訴。

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