【逃犯條例．機場】警嚴陣守機場內外　東涌東薈城即將關閉 (17:47)

【17:18】東薈城廣播表示，基於安全考量，東薈城商場即將關閉。保安員表示，廣播只為勸喻租戶先行離開，強調不會趕走顧客。

【17:10】機場客運大樓往巴士站閘口重開。

東涌站名店倉其中一邊玻璃門鎖上，另一邊的門則由管理員看守。

【17:03】警員在機場巴士站把錢女士帶上警車。

現時東涌站和東薈城對出只剩下小量防暴警。東涌站名店倉另一出口則有小量示威者指罵防暴警。剛才示威者散去後，部分人進入了名店倉。示威者邀請「守護孩子」的老人一起進入商場內。現場有管理員沒正面回應名店倉是否即將關門，僅表示擔心起衝突，會有危險。

【17:00】機場巴士站一名女警指拒絕離開的錢女士涉嫌藐視法庭，要將她拘捕，錢女士反問「坐在此等巴士也不可以？」錢女士低頭用手機玩遊戲，10多名警員正包圍她。

【16:45】防暴警返回東涌站集結。有防暴警在東涌站外與一些市民口角，稱呼市民為「曱甴」，有市民要求警員重複，他亦重複叫「曱甴」。有市民表示想投訴該警員，警員對她說：「咁你行過嚟啊。」

年約60歲的錢女士今午約3時到機場吃午餐，其後在機場巴士站逗留，警察向她說，若不離開將會拘捕她，其後10多名警員送她到巴士前。

【16:42】一批防暴警衝向往梅窩的巴士站。

【16:40】大批防暴集結慶東街及遠東路，緩緩前進到東涌站。

【16:35】示威者離開東涌站外，並向防暴警揮手「道别」。

【16:30】警員在東涌站外舉黃旗，指現場示威者正參與一場非法集結，現場市民非常激動。

【16:24】機管局人員關上巴士站和客運大樓之間的閘，機管局職員一字排開守在閘前，緩緩走向巴士站。

交通警在青馬轉車站對開截查一輛私家車，打開車頭蓋檢查，車上所有人都要逐一落車及被搜身。車上有人表示正前往迪士尼樂園，被警員質疑「點解咁晏先去？」警員在其中一人背包內發現一對足球鞋，物主再被警員質疑「夜晚9點踢波而家先去迪士尼？」車上男子其後全部獲放行，但車輛被扣留，原因為車上有一部DVD機，涉嫌非法改裝。

【16:10】東涌站一批身穿「守護孩子」黃背心的人站在市民前方，面向防暴警。市民連續叫「口號」超過5分鐘，防暴警持咪要求現場市民保持冷靜。

【16:04】東涌站防暴警集結於貢茶門外，有市民大叫「釋放貢茶」、「我要格雷三兄弟」等。又有市民舉牌，呼籲警察馬上停止警暴。其後有市民和防暴警口角，該市民指有防暴預備好用催淚水劑，而他並沒犯事。現場市民大叫「強姦犯！殺人犯！」

【16:00】機場內宣讀禁制令後，大批警員在機場內及機場巴士站駐守，水炮車亦再度在機場範圍出現。

【15:54】港鐵表示，因東涌站內及附近有大量人群聚集，東涌線來回方向列車現時維持15分鐘一班車。

【15:50】兩名身穿分別印有「救護」和「醫生」字樣橙紅色反光衣的急救員，下午留在機場戶外範圍戒備，有機管局職員驅趕兩人，稱機場範圍「一定不止」他們兩人懂急救。

【15:45】機場法律部人員透過機場客運大樓的廣播宣讀禁制令，要求任何人無特別原因便不應逗留。

【15:40】本報向機管局查詢有什麼行為會違反禁制令及相關附例，例如坐在巴士站的座椅上是否違反禁制令，機管局未有正面回應，只表示，根據機管局附例，任何人不得在無合理因由的情況下在附例適用區的任何部分遊蕩，機管局可要求該等人士離開機管局附例適用區。另外，高等法院已頒令延長機管局於2019年8月13日取得的臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。禁制令適用範圍包括整個機場島。機管局會配合有關當局執行臨時禁制令。

【15:31】有市民一行3人送朋友機後，其中一名駱姓女子不適，在巴士站坐了半小時至45分鐘，遭警員查身分證。機場當值人員之後讀出禁制令，並要求3人離開，3人終被機場職員「護送」到巴士站上車。傳媒追問在場的機管局代表律師，是以什麼標準決定要驅趕什麼人，以及「妨礙機場運作」的定義等，全部不獲回應。

【15:15】有網民號召今日（7日）再舉行「機場交通壓力測試」，大部分東涌至機場的巴士線已暫停，今午東涌港鐵站內外已有大批防暴警察駐守，並帶備霰彈槍和大口徑防暴槍。東涌至機場路面順暢。機場一號客運大樓門外設大型水馬，進入客運大樓前需先經檢查登機證，等候檢查的旅客排長龍，其間有水炮車駛經客運大樓。法庭已發出禁制令禁止任何人妨礙機場正常運作，執達主任下午抵達機場巴士站，警方銳武裝甲車則在青馬收費廣場轉車站戒備。

警方每遇到在機場一號客運大樓外停留的人，就會「護送」他們前行至登上往市區的巴士。有青年準備到外國求學，由兩名男友人陪同到機場一號客運大樓，準備上機的青年接受傳媒訪問期間，數名防暴警員包圍其兩名送機友人，詢問他們是否乘坐飛機，並促他們盡快離開客運大樓範圍。兩名友人未及與朋友道別，即被兩名防暴警員要求二人一路向前走，「護送」直至登上往市區的巴士。

機場一號客運大樓門外，有警員截查一名拖灰色行李箱、藍色背心的男子期間，男子報稱不適席地而坐，警員搜身並打開其銀包查看身分證，其間20多名警員包圍男子，男子再躺在地上。警員其後在合上雙眼的男子面前打開其背包和行李箱檢查，裏面有黃色樽裝液體和長雨傘，男子之後被救護車送走。

其後一名操英語的白衣年輕男子同樣在機場，遭10多名警員包圍截查。男子稱他到機場是為了接由印尼來港的朋友，又出示與朋友的WhatsApp對話。截查的警員大聲向現場的記者表示，該名男子持英國護照稱要接機，但未能提供接機詳情，「我哋有理由相信佢喺度唔知做乜，我哋做緊調查」。警員其後搜查男子的隨身袋後「護送」男子登上市區巴士後離開，整個截查歷時約10分鐘。

亦有網民號召市民在青馬收費廣場以500元找續、在北大嶼山公路以「安全車速」行駛，以及於青馬轉車站轉乘巴士前往機場。多名年輕男女被截查，有被截查市民認為警方做法無必要及擾民，其中有一名男子涉嫌盜竊被捕。

自中午起，大批防暴警察及便衣警員在青馬巴士站設路障，截停所有機場巴士及登車搜查，又要求「可疑人士」落車，在警員錄影下查身分證，部分人更被搜身和搜袋，被截查的人近乎都是年輕男女。另外，大欖隧道亦有路障，有衝鋒隊警員登上機場巴士搜查。下午2時，警方機動部隊一輛「銳武」裝甲車駛到轉車站對開戒備。

路面交通方面，出入大嶼山必經之路的青馬大橋一帶道路暢順，沿途有交通警電單車及警車戒備。青馬收費廣場未見有車龍排隊繳費，暫時未有出現上周日（1日）交通癱瘓情況。

梁小姐與朋友打算到機場接機，在青馬收費廣場被警員截查，包括查身分證及搜查隨身物品，又查問前往機場目的。她認為警方做法「好似搞到去機場好大件事咁」，而且防暴警察數目「太誇張」，「我喺度（轉車站）想轉個車，竟然畀警察又抄身分證又搜袋，唔知做乜嘢囉」。

蘇先生兩兄弟準備前往機場接機時一同被警員截查，其中弟弟除搜查隨身物品外更被警員搜身，又被防暴警員以盤問語氣查問前往接機的航班號碼，擾攘一輪後獲放行。哥哥認為警方做法相當擾民，假如有旅客「趕飛機」會因警方搜車而被耽誤，在多個轉車站均有警察路障、每個位置都要搜車，既不方便，亦是製造白色恐怖。

近3時，一名自稱公開大學護理系男學生被截查，警方在其背包內搜出口罩、急救用品及電筒，但多次表示無需向警員解釋用途。防暴警又在其銀包內發現一張長者八達通，警員以涉嫌盜竊將他拘捕，並即場警誡，但男生表示八達通卡是今午在香港站購買，在場警員要求他「返差館解釋」，他被押上警車時並無扣上手銬，亦沒有受傷。

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