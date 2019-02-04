【逃犯條例】罷課籌備平台擬9．13再集會　稱逾1.6萬中學生罷課多校曾打壓 (14:26)

不過，有上周參與罷課的同學表示，曾遭校方打壓，指摘「不要聆聽魔鬼聲音」；有人被校長諷刺帶白絲帶是「搞喪禮」，批評校方打壓學生發表意見的自由；亦有學生派傳單時遭「藍絲」拍打、扯口罩等粗暴對待。

中學生罷課籌備平台指出，約有140間學校最終未能如期在校內籌備集會，約10間學校不容許學生派傳單或張貼海報，約50間學校稱會處罰參與罷課的學生。

有中學生家寶（化名）表示，建制派立法會議員何君堯成立的民間監察罷課關注組曾到該校視察，其後點名指摘學校，稱學校及教師將會有「連帶法律責任」。家寶認為，有關言論是向校方施壓，製造白色恐怖，他強調不會因此卻步、不會懼怕。他又說，在校外派發傳單時，有「藍絲」動手扯其口罩，滋擾問題嚴重。

另一中學的一心（化名）說，不斷遭校方打壓，9月2日在校內派發傳單時，校方收集傳單後撕毀，又關上後門大閘，不准派傳單的同學入去，終在教師協助下才能進校。她指出，有同學曾被校長諷刺戴白絲帶是「搞喪禮」；亦有教師不准學生望向罷課同學聚集的操場。一心批評校方嚴重打壓，有漠視同學身心健康及發表意見自由的權利。

學生Peter（化名）表示，校方有打壓罷課學生。他說，9月3日在操場罷課時，有舊生返校聲援同學的罷課行動，校長卻斥責「不要聆聽魔鬼的聲音」。Peter絕不認同此言論，「魔鬼不會陪我們日曬雨淋，仲要我們坐他們企，還自費買物資給我們」。

來自女校的鮑同學表示，上周開學，訓導組教師前所未有地高調巡視，要求同學除口罩， 她認為是營造白色恐怖。她指出，校方在早會聲稱尊重同學意見，會保持政治中立；不過早會後，副校長卻稱戴黑色口罩代表暴力，會令人不安，召見有關學生；其間有一名學生希望去洗手間，卻被副校長以身體阻擋，指令須先除下口罩，稱「要顧及同學感受」。鮑同學批評有關做法有違人道，斥該副校長不尊重學生，表示遺憾。

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