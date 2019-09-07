《立場》記者油麻地採訪遇襲　斥警在場視而不見　記協強烈讉責 (16:38)

記協表示，事發時果欄工人正如常工作，一名中老年男子走近記者，記者已表明身分，稱正在拍攝。該男子要求記者不要只顧拍攝警員，建議其拍攝其他片段，例如果欄日常工作受影響之類。記者正打算訪問該名男子時，男子隨即揮拳擊中記者左邊面部後離開現場，記者受襲後倒下，由2名途人扶起。記者口部流血，重整直播器材後拍到，數米外有數十名防暴警員一直在同一位置無動於衷，沒有拘捕施襲者，也沒有照顧受傷記者。

【14:40】《立場新聞》一名男記者今（7日）凌晨在油麻地果欄一帶拍攝警方清場期間，在距離警方防線數米距離，被一名年約50至60歲的男子揮拳打中左邊面部，記者嘴角及手受傷流血，施襲者隨即離開，現場警方未有任何行動；記者經救護員處理後傷勢無大礙。

《立場》其後在facebook發聲明，強烈譴責針對記者的襲擊，亦對警方當場目睹罪行發生而無任何行動表示非常遺憾。

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