【逃犯條例．香港站】防暴警巡查中環香港站　旅客提早半天抵機場 (14:29)

中午1時10分，有防暴警向3名身穿黑衣者搜袋檢查。其後，香港站再有2名年輕人被查，2人均無穿黑衣。

市民周先生和女友準備到日本大阪6日，航班本是明天凌晨起飛，但他早於12時半已抵達香港站，準備搭機場快線到機場。他說得知網上流傳1時開始有市民堵塞機鐵，擔心機場快線停駛，又擔心即使去到東涌，也無車入機場，故打算先乘搭機場快線入機場。他認為，是政府遲遲不理市民訴求，才會導致此局面。

法遊客：法國新聞少解釋示威者心態

來自法國，24歲的背包客Eric和Louison今天會乘坐今午5時機，從香港飛往新西蘭。二人只留港5日，沒目睹過示威。他說，法國新聞少講香港近况，只從電視看到有示威者扔東西，但比較少解釋示威者心態，也少解釋香港和中國的關係，所以他不太理解發生什麼事，也希望知道更多。他又說，示威者爭取是好，「但影響的人非幫到你的人」。

香港站店舖職員：6月起旅客減 常賣剩貨

有香港站內的烘焙店員工稱，自6月中至尾起，旅客明顯減少，生意額開始亦有下降趨勢。上周日也受影響，下午6時左右便關門。過往晚上的優惠時段往往會大排長龍，也會賣清貨，至上月起已無人排隊，也常常會賣剩貨，「只好換display」。她又說，上司亦有給她們「跑數」壓力，唯有平日再努力一點，公司近日也多做了優惠。

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