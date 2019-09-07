【逃犯條例】涉東涌泳池燒國旗　青年被控4罪不准保釋 (13:35)

被告黃卓禮（22歲）報稱太陽能板技工，被控刑事損壞、串謀侮辱國旗、串謀縱火、縱火共4罪。被告母親、表哥表嫂今到庭旁聽。

控方申請押後案件，以待進一步調查，包括為所檢獲的手機、搜屋獲得的電腦作科學鑑證，另需鑑證現場檢獲的武器，包括伸縮警棍、懷疑氣槍等。警方會翻查附近閉路電視片段及公眾渠道的片段。

控方續稱，將會追查被告八達通的使用路線紀錄，並尋找證人作認人手續，現階段仍有其他疑犯未落網。控方因案情嚴重，反對被告保釋。

裁判官押後案件11月15日，在西九龍裁判法院再訊，並因案情嚴重，擔心被告不依期歸押，不批准被告保釋。

控罪指出，被告於2019年9月1日，在東涌泳池內損壞屬於康文署的金屬旗杆蓋、旗杆繩、閉路電視鏡頭；串謀兩名不知名人士公開及故意以焚燒方式侮辱國旗。被告另涉在泳池對面用火損壞一些橫額及雜物；在達東路與美東街交界用火損壞一些水馬。

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