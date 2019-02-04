【逃犯條例】余黎青萍：公私分明「從沒有政見」　林定國：盼市民給時間觀察監警工作 (11:55)

林定國表示，不理解外界指他與余黎青萍是林鄭月娥「自己人」的說法。他指出，監警會是獨立組織，成員亦明白有嚴肅責任獨立行事，若市民現階段武斷質疑監警會是否缺乏獨立性，可能是不太理性，他希望市民給予時間觀察監警會的工作。

他亦表示，不會天真以為特首提出「4項行動」後，事件會馬上平息，這是不設實際的想法，但他認為林鄭月娥有系統提出的回應是正面及積極，希望市民理性客觀看待及解決問題。

余黎青萍︰素來公私分明「沒有政見」

余黎青萍認為，現時成立獨立調查委員會「根本是不可行，亦都不適時」，她再重申，因現時事件仍未平息，蒐證肯定不能全面，相關人士未必願意出席調查會議。她強調自己素來公私分明、做事審慎嚴格，從來「沒有政見」，是抱着私人身分加入監警會。

她表示，林鄭月娥計劃與司局長走入社區與市民對話，以及邀請專家等就社會深層次問題做獨立研究及檢討，是任何一個有承擔及負責任的政府應該做的事，無論能否降溫，都是積極及好的措施。

陳弘毅︰特首撤修例反映政府建制溫和派佔上風

港大法律學院教授陳弘毅指出，監警會一定程度上已能有效回應市民要求獨立調查反修例事件的訴求，因監警會7月起已成立額外專案組檢視及評估警方是否有使用過分武力，聘請海外專家更是「史無前例」及相當重要的舉措。

他又認為，林鄭月娥目前宣布撤回修例等「4項行動」，反映中央政府、特區政府及建制派內的溫和派佔上風，若示威者暴力繼續升級，他憂慮主張強硬路線人士會佔上風，結果或會如1989年六四事件中，主張溫和路線的中共前總書記趙紫陽倒台。

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