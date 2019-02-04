【逃犯條例】謝偉俊：政府現撤回修例是「太少太遲」　涂謹申︰降溫效用不大 (10:31)

特首林鄭月娥周三（4日）宣布撤回《逃犯條例》修訂草案及提出其他3項措施。建制派議員謝偉俊及民主黨議員涂謹申今（7日）出席港台節目時，皆認為林鄭月娥只答應五大訴求中的其中一項，對於社會降溫效用不大。
涂謹申斥林鄭月娥並無誠意回應市民訴求，質疑林鄭月娥在宣布撤回修例前為何只約見建制派議員，而忽略另一半民選的民主派議員。他重申政府應該聆聽民意，設立獨立調查委員會。
謝偉俊認為林鄭月娥宣布撤回修例是希望降溫的舉措，又不認為政府現階段會頒布《緊急法》。他批評政府處理反修例示威的手法進退失據，認為現在才宣布撤回修例是「太少、太遲」。談及林鄭月娥過往政績，謝偉俊稱她過去只犯下「一次半次政策上失誤」，反問「她是否真的大奸大惡，令人不惜玉石俱焚」。
對於警民關係日趨惡劣，謝偉俊表示，以皇家警察標準或國際標準來說，警方已經「相對克制」，認為有個別警員行為過火只是為了回應示威者的「無差別暴力」。
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