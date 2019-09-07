灣仔大廈三級火1死7傷　律敦治急症室設跨部門援助站 (15:25)

【15:25】由於灣仔灣仔道234-236號一大廈單位發生三級火警，灣仔民政事務處已在律敦治醫院急症室設立跨部門援助站為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2291 2021。灣仔民政事務處同時開放灣仔活動中心，受影響市民可前往活動中心暫避，地址為灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層。
【13:35】消防處分區指揮官（港島中）楊啟宏表示，消防早上8時半接報到場，由於接獲多個求助召喚，為增加人手疏散，到場14分鐘後將火警升為三級，9時47分火勢受控，至10時25分大致救熄。火警中一名消防員及另外7人受傷送院，當中一人送往律敦治醫院後於上午10時54證實死亡。
起火單位為13樓一個單位，單位面積約5米乘10米，單位被分隔成3個分間單位，已轉交屋宇署跟進。火勢集中於中間的分間單位，由於現場有大量雜物，火警產生大量濃煙，起火原因仍待調查。
火警中消防共疏散106人到安全地方，6男2女受傷，其中一名男子吸入濃煙後，在起火的分隔單位旁的單位廁所內昏迷，另一名傷者為消防人員。消防共派出140名消防員及40名救護員，動用一條喉、一支鋼梯水塔及4隊煙帽隊，並調派32輛消防車及12輛救護車。
15樓住客董先生赤腳與小兒子逃生，他表示起火時仍在睡覺，小兒子稱外面很大煙，董先生起初不以為意，以為是有人在後巷燒金銀衣紙，往外探看發現濃煙愈來愈多，遂與小兒子帶着家貓逃生。董先生說，走廊濃煙瀰漫，「伸隻手指已經睇唔到隻手指」，其後見到有升降機仍運作，「我知道是很危險，但沒辦法，走樓梯我真是看不見路，搏下啦搵條命 」。
10樓住客羅小姐與年逾90歲的祖父母同住，起火時羅小姐仍在睡夢中，聽到消防員拍門才知道發生火警，遂與祖父母帶齊逃生物品，沿樓梯走到地面逃生，兩名長者需佩戴氧氣頭套協助呼吸，消防員在旁攙扶他們下樓。
【11:45】一名送往律敦治醫院的男子，經搶救後證實不治；另一名男子昏迷送往瑪麗醫院救治。
【10:12】起火單位冒出大量濃煙，消防架起雲梯射水灌救。火警中4人受傷，其中一名男子手部燒傷，一名男子昏迷，一名老翁呼吸困難，另一名女子亦受傷，全部送往律敦治醫院救治。
【09:23】早上8時許，灣仔道234號一幢大廈發生三級火，消防到場開喉灌救，兩男女一度因火勢太大被困。火警中3人受傷，其中一名男子手部燒傷，清醒送往律敦治醫院救治。
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