灣仔大廈三級火1死7傷　住客睡夢中逃生 (13:35)

起火單位為13樓一個單位，單位面積約5米乘10米，單位被分隔成3個分間單位，已轉交屋宇署跟進。火勢集中於中間的分間單位，由於現場有大量雜物，火警產生大量濃煙，起火原因仍待調查。

火警中消防共疏散106人到安全地方，6男2女受傷，其中一名男子吸入濃煙後，在起火的分隔單位旁的單位廁所內昏迷，另一名傷者為消防人員。消防共派出140名消防員及40名救護員，動用一條喉、一支鋼梯水塔及4隊煙帽隊，並調派32輛消防車及12輛救護車。

15樓住客董先生赤腳與小兒子逃生，他表示起火時仍在睡覺，小兒子稱外面很大煙，董先生起初不以為意，以為是有人在後巷燒金銀衣紙，往外探看發現濃煙愈來愈多，遂與小兒子帶着家貓逃生。董先生說，走廊濃煙瀰漫，「伸隻手指已經睇唔到隻手指」，其後見到有升降機仍運作，「我知道是很危險，但沒辦法，走樓梯我真是看不見路，搏下啦搵條命 」。

10樓住客羅小姐與年逾90歲的祖父母同住，起火時羅小姐仍在睡夢中，聽到消防員拍門才知道發生火警，遂與祖父母帶齊逃生物品，沿樓梯走到地面逃生，兩名長者需佩戴氧氣頭套協助呼吸，消防員在旁攙扶他們下樓。

【11:45】一名送往律敦治醫院的男子，經搶救後證實不治；另一名男子昏迷送往瑪麗醫院救治。

【10:12】起火單位冒出大量濃煙，消防架起雲梯射水灌救。火警中4人受傷，其中一名男子手部燒傷，一名男子昏迷，一名老翁呼吸困難，另一名女子亦受傷，全部送往律敦治醫院救治。

【09:23】早上8時許，灣仔道234號一幢大廈發生三級火，消防到場開喉灌救，兩男女一度因火勢太大被困。火警中3人受傷，其中一名男子手部燒傷，清醒送往律敦治醫院救治。

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