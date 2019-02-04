洪水橋研環保運輸系統　自動捷運系統造價最高450億元 (22:16)

政府早年規劃洪水橋新發展區時，已計劃提供環保運輸，往返洪水橋新發展區內不同地區，並會連接至元朗南一帶，目標是創建綠色新市鎮。根據土木工程署的第一階段研究報告，從載客量、效率及技術可行性等評估7項環保運輸，最後提出自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車3項方案比較可行。

報告初步比較該3項方案，指出如果以泥圍站至流浮山站的車程計算，初步預計自動捷運系統的行車時間最短，只需13分鐘，預計建造成本達400至450億元，當中大部分為建造高架橋及高架車站的成本；至於現代化電車，車程需時17分鐘，建造成本預算250至300億元；環保巴士系統的車程則較長，需時20分鐘，建造成本預算200億至250億元。

報告續稱，自動捷運系統需建較多高架橋及車站，會造成較大視覺影響，而且高架車站會令乘客上落較不便，估計由地面行人道來回高架車站月台的步行時間約3至4分鐘；但由於在高架專屬軌道上行駛，與行人及車輛完全分隔，可減少行車時間。至於有意見提出延伸現有輕鐵至洪水橋新發展區，報告稱不可行，因載客量不足以滿足延伸至洪水橋新發展區。

報告又稱，為方便天水圍北的居民前往洪水橋新發展區各處，以及接駁至西鐵站，土木工程署將會探討伸延環保運輸至天水圍北的可行性。

土木工程署將綜合今次公眾諮詢收到的意見後，定出該區的環保運輸方案，並會研究是否需要就營運環保運輸立法，之後會就最終建議方案展開第二階段公眾諮詢。

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