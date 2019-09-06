公僕同性配偶福利案　終院：半年內《稅例》「丈夫或妻子」改「配偶」 (21:54)

判辭首先提到同性配偶享有公務員事務局提供的福利及津貼。與訟各方同意採納原審法官周家明2017年裁定梁在此方面勝訴起計算福利，當時下令裁決同年9月1日生效。

對於公務員事務局當時承諾上訴失敗，會向所有同性婚姻公務員配偶補發自9月1日起的福利及津貼，其後因上訴成功，撤銷對其他同性配偶的承諾。判辭明言，一個公平的行政機構，應向所有相關人士提供同等福利及賠償。

至於稅務方面，與訟各方同意更改《稅務條例》字眼，將「婚姻」大意改為「任何婚姻在香港以外地方獲法律認可，不論是否同性配偶，都符合本條例下婚姻的意思」，另將「丈夫或妻子」改為「已婚人士與他/她的配偶」。因此，梁鎮罡及同性配偶Scott可合併評稅。

判辭另指出，因應稅務局需更改電腦系統、指引等，建議半年內完成有關步驟，以趕及下個稅季前完成修改。

訟費而言，判辭引述梁鎮罡一方原稱事件涉及公眾利益，公務員事務局及稅務局的措施並不合理及欠缺理據，應另作懲罰賠償。終院回應稱，雖同情申請人需自費訴訟，但本案無涉及不當或不合理的行政決定，不批准懲罰賠償，但批准梁鎮罡可獲取原訟法院、上訴庭至終審法院的訟費。

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